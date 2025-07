Update am Morgen: Saure Gurken in Berlin

Guten Morgen,

im politischen Berlin ist die parlamentarische Sommerpause angebrochen. Das heißt: Die Politik kocht auf Sparflamme, alles ist ein bisschen im Stand-By-Modus. Urlaubszeit für die Abgeordneten - Pause und Innehalten nach all den so kontrovers diskutierten innenpolitischen Themen. Urlaubszeit vom Streit und Gezanke. Der gescheiterten Richterwahl, der schärferen Migrationspolitik oder dem Finden und Suchen nach irgendwelchen Sondervermögen.

Ach, endlich Sommerpause.

Die Zeit dieser parlamentarischen Sommerpause, die nennen die Journalistinnen und Journalisten der Hauptstadtpresse gerne die "Sauren-Gurken-Zeit".

Der Duden versteht darunter: "Zeit im Ablauf des Jahres, in der es regelmäßig an geschäftlicher, politischer, kultureller oder ähnlicher Aktivität fehlt, in der sich saisonbedingt auf einem bestimmten Gebiet kaum etwas ereignet."

Und wenn sich kaum etwas ereignet, dann neigt die Politik - und auch die, die über sie berichten - gerne dazu, mal thematisch "eine Sau durchs Dorf zu treiben".

Auch hier lohnt sich der Blick auf die lexikalische Bedeutung des alten deutschen Sprichworts. Das DWDSV - das digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache - erklärt dazu:

"Umgangssprachlich, abwertend. In der Politik einen eher nebensächlichen Sachverhalt in übertriebener Weise dramatisieren; ein neues, meist irrelevantes Diskussionsthema hervorbringen (um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Zustimmung zu erhalten)."

Dann schauen wir mal, wie das so wird, in den nächsten sechs Wochen Parlamentarische Sommerpause. Welche irrelevanten politischen Themen und Vorschläge plötzlich auf die Agenda drängen und für Drama und Diskussionen sorgen.

In diesem Sinne: aufgepasst, wenn die Sau wegen der sauren Gurken durchs Dorf getrieben wird!

Schönen Sommer - und bleiben Sie fröhlich!

Andreas Huppert, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Lage im Nahost-Konflikt

UN-Organisationen mit schweren Vorwürfen gegen Israel: UN-Hilfsorganisationen üben scharfe Kritik am jüngsten Vorgehen der israelischen Armee. Die "Hungerkrise" in Gaza habe "ein neues Ausmaß an Verzweiflung" erreicht, beklagte das Welternährungsprogramm. Demnach wurden erneut viele Menschen bei der Lieferung von Hilfsgütern getötet. Auch ein neuer Fluchtaufruf in einem Gebiet des umkämpften Gazastreifens wird heftig kritisiert.

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Verteidigung von Pokrowsk droht zusammenzubrechen: Während die Ukraine bei den russischen Luftangriffen zwischenzeitlich kurz aufatmen konnte, rücken Putins Bodentruppen Schritt für Schritt vor. In Pokrowsk spitzt sich die Lage zu - die Militäranalyse.

Selenskyj schlägt Moskau Verhandlungen vor: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat baldige direkte Gespräche mit Moskau vorgeschlagen. Der Kreml hatte Anfang Juli bereits die Bereitschaft dazu signalisiert.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

"Investitionsgipfel" im Kanzleramt: Bundeskanzler Friedrich Merz kommt mit Unternehmensvertretern zu einem "Investitionsgipfel" im Kanzleramt zusammen. Dabei soll es darum gehen, dass Firmen nach drei Jahren der wirtschaftlichen Stagnation wieder mehr in Deutschland investieren.

Dobrindt an der polnischen Grenze zu Belarus: Im Ringen um die Abwehr irregulärer Migration macht sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in Polen ein Bild von der Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus. An einem Grenzübergang trifft der CSU-Politiker seinen polnischen Kollegen Tomasz Siemoniak.

ZDF-Sommerinterviews

Grünen-Chefin Franziska Brantner übt im ZDF-Sommerinterview heftige Kritik an der Bundesregierung. Sie wirft ihr Wählertäuschung und eine Rolle rückwärts beim Klimaschutz vor. Das Wort der CDU sei offenbar "nichts mehr wert"

Sind die Aussagen der Grünen-Chefin korrekt? Zum Faktencheck



Das Sommerinterview mit Franziska Brantner im Video (19:31 Minuten):

20.07.2025 | 19:31 min

Weitere Schlagzeilen

Fußball-EM der Frauen

Nach dem Elfmeter-Krimi gegen Frankreich richtet sich der Blick der deutschen Fußballerinnen auf das EM-Halbfinale gegen Spanien am Mittwoch. Gegen die amtierenden Weltmeisterinnen dürfte auf Torhüterin Ann-Katrin Berger wieder einiges an Arbeit zukommen. Berger war gegen Frankreich die gefeierte Spielerin - dabei will sie selbst ihren Anteil nicht überbewerten.

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand.

Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 finden Sie in einer ausführlichen Zusammenfassung. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Ein Jahr nach der Erlaubnis von Cannabis-Clubs haben die Behörden 293 solcher Vereinigungen zugelassen. Das ergab eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Ämtern der Länder. Die Clubs dürfen Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder abgeben.

Mit insgesamt 83 genehmigten Anbauvereinigungen in Nordrhein-Westfalen und 55 in Niedersachsen liegen die beiden Länder, die an die Niederlande grenzen, mit Abstand vorn. Darauf folgen Rheinland-Pfalz mit 27 und Baden-Württemberg mit 23 genehmigten Clubs.

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Terra X - die Wissens-Kolumne

Wie ist unser Sonnensystem entstanden? Ein weit entfernter Stern liefert neue Erkenntnisse , erklärt Astrophysikerin Jana Steuer in der Terra-X-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 21.07.2025 | 2:36 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es in der Westhälfte ab dem Mittag Schauer und Gewitter. In der Osthälfte Dauerregen mit Unwettergefahr. Die Temperaturen erreichen 20 Grad im Regen und bis zu 29 Grad an der polnischen Grenze.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Tim-Julian Schneider und Jan Schneider.