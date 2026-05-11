ZDFheute Update: Bas-Rückblick, Hackerangriff & Gen-Z-Proteste

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Bärbel Bas spricht heute über die Trauer, die sie zu ihrem Rücktritt bewegt hat, und beklagt persönliche Angriffe. Digitalminister Karsten Wildberger bestätigt einen Hackerangriff auf Regierungshandys. Und nach den Jugendprotesten vom Wochenende wird darüber diskutiert, wie mit den Ausschreitungen umzugehen ist und wie die Anliegen der Demonstrierenden mehr Gehör finden können.

Bärbel Bas über Trauer, Rücktritt und fehlenden Rückhalt

Das ist passiert: Bärbel Bas hat erstmals nach ihrem Rücktritt als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin ausführlich über ihre Beweggründe gesprochen. Der Tod ihrer Stieftochter habe ihr die Kraft für ihre politischen Spitzenämter genommen. Zugleich kritisiert sie persönliche Angriffe aus der Union und fehlende Rückendeckung.

Bärbel Bas hat erstmals nach ihrem Rücktritt als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin ausführlich über ihre Beweggründe gesprochen. Der Tod ihrer Stieftochter habe ihr die Kraft für ihre politischen Spitzenämter genommen. Zugleich kritisiert sie persönliche Angriffe aus der Union und fehlende Rückendeckung. Das ist der Hintergrund: Bas hatte ihren Rücktritt am 12. Oktober bekannt gegeben. Nach der Begleitung ihrer krebskranken Stieftochter im Hospiz habe sie mehr Zeit für ihre Trauer gebraucht. Angesichts des ausgelösten Koalitionsstreits hätte sie ihre damalige Kritik rückblickend so nicht formuliert, sagt sie nun.

Bas hatte ihren Rücktritt am 12. Oktober bekannt gegeben. Nach der Begleitung ihrer krebskranken Stieftochter im Hospiz habe sie mehr Zeit für ihre Trauer gebraucht. Angesichts des ausgelösten Koalitionsstreits hätte sie ihre damalige Kritik rückblickend so nicht formuliert, sagt sie nun. Darum ist das wichtig: Bas beschreibt eine "Schweigekultur", in der Menschen Krankheit und persönliche Belastungen aus Angst vor Schwäche kaum ansprechen. Sie fordert einen menschlicheren Umgang und ein besseres Miteinander der Regierungspartner. "Ihr müsst besser miteinander umgehen. Sonst wird das nix", sagte sie.

heute journal vom 12.10.2026 um 21:45 Uhr. 12.10.2026 | 2:50 min

Hackerangriff auf Regierungshandys: Wildberger bestätigt Attacke

Das ist passiert: Digitalminister Wildberger (CDU) hat einen Hackerangriff auf Apple-Geräte von Regierungsmitgliedern und Bundestagsabgeordneten bestätigt. Wer genau betroffen ist, wer dahintersteckt und ob Geräte erfolgreich infiziert wurden, ist bislang offen.

Digitalminister Wildberger (CDU) hat einen Hackerangriff auf Apple-Geräte von Regierungsmitgliedern und Bundestagsabgeordneten bestätigt. Wer genau betroffen ist, wer dahintersteckt und ob Geräte erfolgreich infiziert wurden, ist bislang offen. Das ist der Hintergrund: Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll sogenannte Mercenary Spyware zum Einsatz gekommen sein. Solche Angriffe sind kostspielig und gehen häufig von staatlichen Akteuren aus.

Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll sogenannte Mercenary Spyware zum Einsatz gekommen sein. Solche Angriffe sind kostspielig und gehen häufig von staatlichen Akteuren aus. Darum ist das wichtig: Die Spähsoftware kann verschlüsselte Chats auslesen, Passwörter abgreifen sowie Kamera und Mikrofon aktivieren. Apple-Warnungen belegen jedoch keine erfolgreiche Infektion.

heute Xpress vom 02.11.2026 um 14:00 Uhr. 02.11.2026 | 0:22 min

Nach Gen-Z-Protesten: Debatte über Gewalt und Konsequenzen

Das ist passiert: Nach den bundesweiten Protesten der Initiative "Gen Z regelt" fordert Familienministerin Karin Prien, die Interessen jüngerer Menschen stärker zu berücksichtigen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert, dass die Gewaltdebatte die Anliegen der Demonstrierenden überlagere. Und Kanzler Friedrich Merz (CDU) spricht sich für ein hartes Vorgehen gegen Krawallmacher aus.

Nach den bundesweiten Protesten der Initiative "Gen Z regelt" fordert Familienministerin Karin Prien, die Interessen jüngerer Menschen stärker zu berücksichtigen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert, dass die Gewaltdebatte die Anliegen der Demonstrierenden überlagere. Und Kanzler Friedrich Merz (CDU) spricht sich für ein hartes Vorgehen gegen Krawallmacher aus. Das ist der Hintergrund: "Gen Z regelt" hatte am Samstag zu Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Die Forderungen der Initiative richten sich gegen Bildungsprobleme, soziale Ungerechtigkeit, steigende Lebenshaltungskosten und Militarisierung. Vielerorts verliefen die Demonstrationen zunächst weitgehend friedlich. Insbesondere in Frankfurt am Main kam es später zu Ausschreitungen.

"Gen Z regelt" hatte am Samstag zu Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Die Forderungen der Initiative richten sich gegen Bildungsprobleme, soziale Ungerechtigkeit, steigende Lebenshaltungskosten und Militarisierung. Vielerorts verliefen die Demonstrationen zunächst weitgehend friedlich. Insbesondere in Frankfurt am Main kam es später zu Ausschreitungen. Das sagt die Polizeigewerkschaft: Die Lage habe die Polizei nicht überrascht, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, im ZDF. Viele junge Menschen hätten friedlich für ihre Anliegen demonstriert. Erst als es dunkel wurde, seien nach seiner Darstellung "angereiste" Linksextremisten und junge Menschen gekommen, "die sich mit dem Staat anlegen".

Mittagsmagazin vom 02.11.2026 um 13:46 Uhr. 02.11.2026 | 2:28 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: Vorhofflimmern erkennen und behandeln

Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind von Vorhofflimmern betroffen. Unbehandelt kann die Herzrhythmusstörung schwere Folgen haben. Welche Warnzeichen man kennen sollte, lesen Sie in unserem Artikel: Gefährliches Vorhofflimmern erkennen und behandeln.

Volle Kanne vom 02.11.2026 um 11:22 Uhr. 02.11.2026 | 5:02 min

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Die Weltsport-Verbände sind gespalten: Wie soll man mit der Rückkehr russischer Sportler in den Weltsport umgehen? In Deutschland regt sich mit Blick auf die Eishockey-WM viel Widerstand. Unser Autor hat die Debatte zusammengefasst.

heute vom 30.10.2026 um 19:08 Uhr. 30.10.2026 | 1:28 min

Und bei den Olympischen Jugendspielen im Senegal geht es für Deutschland um die ersten Entscheidungen - im Rugby und im Tischtennis. Mit unseren Livestreams aus Dakar verpassen Sie nichts.

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Schaurig geht es an Halloween traditionell zu - aber in mehreren deutschen Städten wurde es für Kinder in diesem Jahr gefährlich. Mehrere Fälle wurden bekannt, in denen Unbekannte mit Nadeln präparierte Süßigkeiten verteilten. Allen Kindern und Eltern rät die Polizei, wachsam zu sein.

Mittagsmagazin vom 02.11.2026 um 12:43 Uhr. 02.11.2026 | 1:26 min

Streaming-Tipps für den Abend

Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen vom 30.10.2026 um 08:56 Uhr. 30.10.2026 | 25:50 min

Vier junge Pflegefachkräfte starten an der Berliner Charité. Sie wollen für die Patienten da sein. Doch zwischen medizinischen Notfällen, Zeitdruck und schweren Abschieden geraten sie auch an Grenzen. In "Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen" können Sie den Alltag der jungen Frauen hautnah miterleben und -fühlen. (Folgen zwischen 23 und 27 Minuten)

Rezept des Tages: Portugiesische Vanillecreme-Törtchen

Volle Kanne vom 02.11.2026 um 08:36 Uhr. 02.11.2026 | 5:38 min

Die Portugiesen lieben süßes Gebäck und diese Törtchen haben es auch Mario Kotaska angetan. Sie sind aus Blätterteig und werden mit Zucker und Zimt bestreut. Vor allem warm sind sie ein Genuss! Viel Spaß beim Ausprobieren, das Rezept können Sie hier downloaden.

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