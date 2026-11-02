US-Zwischenwahlen: Demokratin unterstützt plötzlich Republikaner

Streit kurz vor US-Zwischenwahlen:Michigan: Demokratin unterstützt plötzlich Republikaner
Die demokratische Abgeordnete Haley Stevens unterstützt unmittelbar vor den US-Midterms plötzlich den republikanischen Kandidaten in Michigan. Die Demokraten sprechen von "Verrat".
Kurz vor den Zwischenwahlen für den Kongress erschüttert ein parteiinternes Zerwürfnis im US-Bundesstaat Michigan die Demokratische Partei. Die Kongressabgeordnete Haley Stevens, die bei den demokratischen Vorwahlen um die Senatskandidatur im August knapp Abdul El-Sayed unterlegen war, teilte am Sonntag mit, dass sie den republikanischen Kandidaten Mike Rogers unterstütze.
Sie besuchte gemeinsam mit Rogers einen Gottesdienst im Raum Detroit. Diesem Schritt war eine hitzige Debatte über eine umstrittene Werbeanzeige mit Bezug zu Israel vorausgegangen.
El-Sayed distanziert sich von Werbeanzeige
El-Sayed distanzierte sich von einer Werbeanzeige, die US-Unterstützung für Israel mit hohen Lebensmittelpreisen in den Vereinigten Staaten verknüpft. Die Anzeige stamme nicht von seinem Wahlkampfteam und er sei mit ihrem Inhalt nicht einverstanden, erklärte El-Sayed.
Die demokratische Kongressabgeordnete Haley Stevens hatte ihn zuvor aufgefordert, die Anzeige einer unabhängigen linken Gruppe zu verurteilen. El-Sayed verspreche, den Einfluss von Geldgebern auf politische Entscheidungen zurückzudrängen, erklärte Stevens.
Demokraten schließen Stevens aus Partei aus
Der demokratische Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer, verurteilte die Wahlempfehlung seiner Parteikollegin für einen Republikaner als "verachtenswerten Verrat". Der Chef der Demokraten in Michigan, Curtis Hertel, sagte, Stevens habe alles aufgegeben, was ihr nach eigenem Bekunden wichtig sei.
Mitteilung von Hertel
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Eine in die Vorgänge eingeweihte Person bestätigte der Nachrichtenagentur AP den Rücktritt von Stevens' Stabsleitung. Mit dem Abschied weiterer Mitarbeiter sei zu rechnen. Bei den Zwischenwahlen am Dienstag hoffen die Demokraten darauf, der Partei von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit im Kongress abzunehmen. Der Senatsposten in Michigan könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Trump lobt Stevens’ "fast beispiellose Loyalität"
Trump lobte Stevens in den höchsten Tönen. "Haley hat ausgesprochen, was nur wenige Menschen zu sagen bereit sind. Mit ihrer Entscheidung hat sie dem großartigen Volk von Michigan große und fast beispiellose Loyalität bewiesen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte bei einem Wahlkampfauftritt mit Trump im Bundesstaat Iowa, er habe nach der Wahlempfehlung mit Stevens gesprochen. Er habe sie ermutigt, auf ihre Sicherheit zu achten und weiter die Wahrheit auszusprechen.
Der demokratische Senatskandidat El-Sayed spielte die Bedeutung von Stevens’ Wahlempfehlung für Rogers am Sonntag vor Journalisten herunter. Er konzentriere sich auf Themen, die den Wählern wichtig seien, etwa die hohen Lebenshaltungskosten. Über Stevens mache er sich im Grunde keine Gedanken.
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