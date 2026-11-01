Thüringen und Rheinland-Pfalz:Polizei: Nadeln und Magnete in Halloween-Süßigkeiten gefunden
Metallnadeln in Süßigkeiten, Magnete am Kaubonbon: In Thüringen und Rheinland-Pfalz haben Kinder nach Halloween gefährliche Funde gemacht. Die Polizei ermittelt - und warnt Eltern.
In Thüringen und Rheinland-Pfalz sind nach Polizeiangaben in der Halloween-Nacht gefährliche Fremdkörper an und in Süßigkeiten entdeckt worden, die Kinder gesammelt hatten. Im thüringischen Eichsfeld fanden Kinder Metallnadeln in mehreren Süßwaren, im rheinland-pfälzischen Appenheim entdeckte ein Neunjähriger zwei kleine Magnete an einem Kaubonbon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Polizei in Thüringen: Süßigkeiten mit Absicht präpariert
In Thüringen teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit, im Ort Wintzingerode im Eichsfeld seien die Metallnadeln beim Auspacken aufgefallen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Süßigkeiten absichtlich präpariert wurden, um Verletzungen herbeizuführen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. An welchen Haustüren die Süßwaren verteilt wurden, sei unklar.
Rheinland-Pfalz: Magnete an Bonbons
Im rheinland-pfälzischen Appenheim kontrollierte ein Neunjähriger nach Polizeiangaben seine Süßigkeiten, nachdem seine Mutter auf Instagram auf mögliche Manipulationen aufmerksam geworden war. An einem Kaubonbon entdeckte er zwei Magnete mit einem Durchmesser von jeweils rund zwei Millimetern, wie die Polizei in Ingelheim mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf.
Beide Polizeidienststellen riefen Eltern dazu auf, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Ähnliche Funde hatte es bereits in den Vorjahren gegeben: Unter anderem entdeckte 2025 eine Mutter in Kiel Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder.
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