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Polizei: Nadeln und Magnete in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Thüringen und Rheinland-Pfalz:Polizei: Nadeln und Magnete in Halloween-Süßigkeiten gefunden

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Metallnadeln in Süßigkeiten, Magnete am Kaubonbon: In Thüringen und Rheinland-Pfalz haben Kinder nach Halloween gefährliche Funde gemacht. Die Polizei ermittelt - und warnt Eltern.

Ein Halloween-Kürbis vor einer Haustür.

"Süßes oder Saures" ist mittlerweile auch in Deutschland eine Tradition. In Thüringen und Rheinland-Pfalz wurde der Brauch zu Halloween nun gefährlich. (Symbolbild)

Quelle: dpa

In Thüringen und Rheinland-Pfalz sind nach Polizeiangaben in der Halloween-Nacht gefährliche Fremdkörper an und in Süßigkeiten entdeckt worden, die Kinder gesammelt hatten. Im thüringischen Eichsfeld fanden Kinder Metallnadeln in mehreren Süßwaren, im rheinland-pfälzischen Appenheim entdeckte ein Neunjähriger zwei kleine Magnete an einem Kaubonbon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Polizei in Thüringen: Süßigkeiten mit Absicht präpariert

In Thüringen teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit, im Ort Wintzingerode im Eichsfeld seien die Metallnadeln beim Auspacken aufgefallen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Süßigkeiten absichtlich präpariert wurden, um Verletzungen herbeizuführen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. An welchen Haustüren die Süßwaren verteilt wurden, sei unklar.

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27.10.2026 | 1:05 min

Rheinland-Pfalz: Magnete an Bonbons

Im rheinland-pfälzischen Appenheim kontrollierte ein Neunjähriger nach Polizeiangaben seine Süßigkeiten, nachdem seine Mutter auf Instagram auf mögliche Manipulationen aufmerksam geworden war. An einem Kaubonbon entdeckte er zwei Magnete mit einem Durchmesser von jeweils rund zwei Millimetern, wie die Polizei in Ingelheim mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf.

Beide Polizeidienststellen riefen Eltern dazu auf, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Ähnliche Funde hatte es bereits in den Vorjahren gegeben: Unter anderem entdeckte 2025 eine Mutter in Kiel Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder.

Quelle: AFP
Über Halloween in Deutschland berichtete ZDFheute Xpress unter anderem am 27.10.2026 um 19:01 in "Halloween-Haus in Biberach: Familie baut Mexikos Totenwelt".

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