Update am Abend: Besorgte Deutsche, Kerkeling und ein Flug-Drama

Besorgte Deutsche, Kerkeling und ein Flug-Drama

Guten Abend,

heute geht es um die Sorgen der Deutschen, eine ungewöhnliche Anhörung zum möglichen AfD-Verbot in Thüringen und um die Hintergründe des dramatischen Zwischenfalls an Bord eines Flydubai-Fluges:

Wovor haben Sie Angst?

Darum frage ich: Die R+V-Versicherung führt seit 1992 jedes Jahr eine repräsentative Umfrage durch und befragt rund 2.400 Menschen nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit. In diesem Jahr ist die Sorge vor weiter steigenden Lebenshaltungskosten am größten.

Die R+V-Versicherung führt seit 1992 jedes Jahr eine repräsentative Umfrage durch und befragt rund 2.400 Menschen nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit. In diesem Jahr ist die Sorge vor weiter steigenden Lebenshaltungskosten am größten. Das steht in der Studie: Als weitere Sorgen wurden Steuererhöhungen und Leistungskürzungen sowie die Angst vor einer Überforderung des Staates durch Geflüchtete in der Studie genannt. Gleichzeitig geben die Befragten Politikerinnen und Politikern im Schnitt nur noch die Schulnote 4,1.

Als weitere Sorgen wurden Steuererhöhungen und Leistungskürzungen sowie die Angst vor einer Überforderung des Staates durch Geflüchtete in der Studie genannt. Gleichzeitig geben die Befragten Politikerinnen und Politikern im Schnitt nur noch die Schulnote 4,1. Das sagt eine Expertin dazu: Politikwissenschaftlerin Isabelle Borucki begleitete die Studie als Beraterin. Ihr Eindruck: Viele Menschen trauten der Politik nicht mehr zu, Probleme anzugehen und Lösungen zu erarbeiten, die für alle sinnvoll sind. Auffällig sei dabei aber auch: Der durchschnittliche Angstwert der Deutschen ist kaum gestiegen. Sorgen über Klimawandel und Naturkatastrophen verlieren sogar deutlich an Bedeutung. Wir sind sozusagen gleich besorgt, nur wegen anderen Themen.

Studie "Die Ängste der Deutschen 2026": Worum sich die Menschen am meisten sorgen

Studien sind gut, echter Austausch ist besser: Wenn sie möchten, schreiben Sie uns, welche Sorgen Sie gerade umtreiben an zdfheute-feedback@zdf.de.

Anhörung in Thüringen: Zehn Stunden reden über ein AfD-Verbot

Das ist passiert: Der Thüringer Landtag war gestern Abend die Bühne für ein Thema, über das schon lange gestritten wird: Es war die erste öffentliche Anhörung dieser Art in einem deutschen Parlament zur Frage eines möglichen AfD-Verbots. Zehn Stunden lang wurden neun Personen aus Wissenschaft, Justiz und Zivilgesellschaft angehört - unter ihnen auch Entertainer Hape Kerkeling und der frühere Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen.

Das Statement von Kerkeling können Sie bei den Kollegen von phoenix in voller Länge sehen.

So lief die Anhörung: Kerkeling, eingeladen von der Linken als Vertreter der Zivilgesellschaft, warnte eindringlich: Ein Verbotsverfahren reiche nicht aus.

Es geht darum, dass jedem Einzelnen im Land bewusst wird, dass wir die Demokratie verteidigen müssen. Jeden Tag aufs Neue. „ Hape Kerkeling, Schauspieler und Autor



Das sagt unsere Korrespondentin: Daniela Sonntag berichtete für uns aus Erfurt, dass die Linke mit der Anhörung vor allem erreichen wolle, "dass die ganze Debatte rund um ein mögliches AfD-Verbot noch mal Fahrt aufnimmt." Eine Entscheidung falle in Thüringen aber nicht: "Ein Antrag auf ein AfD-Verbot oder auch nur auf das Prüfverfahren kann nur von der Bundesregierung, dem Bundesrat oder dem Bundestag gestellt werden." Die AfD selbst habe sich bereits am Mittwochmittag demonstrativ gelassen gegeben und die Debatte für überflüssig erklärt. Die AfD-Fraktion verweigerte ihm gegenüber Fragen, da er "kein Experte" sei, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Daniel Haseloff erklärte. Der von der AfD eingeladene Jurist Hans-Georg Maaßen sah dagegen keine Chancen für ein Verbot: Nach den ihm vorliegenden Unterlagen habe er "keine brauchbaren Beweise" für eine verfassungsfeindliche "zweite Agenda" der Partei gefunden.

Anhörung zu AfD-Verbot: Kerkeling mahnt, Maaßen sieht keine Belege

heute - in Deutschland, 30.09.2026, 15:45 Uhr. 30.09.2026 | 2:50 min

Was wir über die Beinahe-Katastrophe bei Flydubai wissen

Das ist passiert: Auf einem Flydubai-Flug von Dubai nach Tel Aviv kam es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung im Cockpit: Der Co-Pilot aus Oman soll den indischen Flugkapitän mit einem scharfen Gegenstand angegriffen haben, die Maschine stürzte daraufhin in weniger als einer Minute mehrere tausend Meter in die Tiefe.

Das sind die Details: Trotz schwerer Verletzungen öffnete der Kapitän die Cockpittür, Passagiere überwältigten den Angreifer, eine an Bord mitreisende Ersatzcrew brachte das Flugzeug unter Kontrolle. Die Maschine mit 180 Passagieren an Bord landete sicher im saudi-arabischen Tabuk. Der schwer verletzte Pilot verdankt sein Leben offenbar einem mitreisenden Zahnarzt, der die Blutung seiner Wunden schnell genug stoppen konnte.

ZDFheute live, 01.10.2026, 12:43 Uhr 01.10.2026 | 7:57 min

Das sagt unser Korrespondent: Israel-Korrespondent Thomas Reichart ordnete den Vorfall im ZDFheute-live-Interview ein: Über den Co-Piloten sei "nicht so viel" bekannt - er stamme aus Oman und arbeite erst seit wenigen Monaten für Flydubai, sein Motiv bleibe unklar. Politisch werde der Vorfall aber bereits instrumentalisiert: Netanjahu habe sich demonstrativ mit den Passagieren gezeigt, während die Opposition ihm vorwerfe, den Heldenmut für den laufenden Wahlkampf zu nutzen.

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Ratgeber: Wie Heilung bei Brustkrebs gelingen kann

Die Diagnose Brustkrebs ist für betroffene Frauen ein Schock. Dank moderner Behandlungsmöglichkeiten kann Brustkrebs im Frühstadium heute wirksam behandelt und oft geheilt werden.

Volle Kanne, 01.10.2026, 9 Uhr 01.10.2026 | 6:18 min

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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute Abend in München auf Serbien. Diesmal darf sich der zweite Kader beweisen. Fehlen wird Nico Schlotterbeck.

ZDF-Morgenmagazin, 01.10.2026m 5:30 Uhr. 01.10.2026 | 1:43 min

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Ich habe im normalen Leben für Dummheit wenig Zeit. „ Jürgen Klopp, DFB-Bundestrainer

Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei einer Pressekonferenz auf rassistische Kommentare in den sozialen Netzwerken beim Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Griechenland reagiert.

ZDFheute, 01.10.2026, 13:30 Uhr 01.10.2026 | 1:25 min

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Im Landkreis Prignitz ist es nicht die Verspätung der ÖPNV-Busse, die die Menschen gruselt, sondern die Ansagen der kommenden Haltestellen: Zu Halloween macht die nämlich Harry-Potter-Bösewicht Lord Voldemort:

ZDFheute Xpress, 01.10.2026, 12:50 Uhr. 01.10.2026 | 0:58 min

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Der 14-jährige Luke Ellis ist hochbegabt und verfügt über telekinetische Fähigkeiten. Eines Nachts wird er aus seinem Zuhause entführt und wacht in einem gefängnisartigen Gebäude auf. "Das Institut" lässt die Kinder nur überleben, wenn sie mit den Wissenschaftlern kooperieren. (Acht Folgen à circa 55 min, Altersbeschränkung)

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Noch mehr Streaming-Tipps für den Oktober hat wie jeden Monat mein Kollege Christian Thomann-Busse für Sie zusammengestellt:

Rezept des Tages: Rustico Leccese

Volle Kanne, 01.10.2026, 9 Uhr. 01.10.2026 | 7:39 min

Das italienische Streetfood Rustico Leccese eignet sich perfekt als herzhafte Vorspeise oder als Snack. Stefania Lettini zeigt, wie die Blätterteigtaschen mit Mozzarella-Füllung gelingen.

Das Rezept finden Sie hier als Download.

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