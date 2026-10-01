Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Dunja Hayali und Sarah Tacke

Die ZDF-Journalistinnen Dunja Hayali und Sarah Tacke werden mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Die Jury würdigt ihren Einsatz für unabhängigen Journalismus.

Dunja Hayali und Sarah Tacke. Quelle: Klaus Weddig / Bo Lelewel / ZDF

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für kritischen Fernsehjournalismus geht in diesem Jahr an zwei Journalistinnen des ZDF. Die Auszeichnung erhalten zu gleichen Teilen die Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz, Sarah Tacke, und die Moderatorin des "heute journal" und des "Morgenmagazins", Dunja Hayali.

Der diesjährige Sonderpreis geht an die Redaktion "Zapp" des NDR für eine differenzierte, verständliche Einordnung zu kontroversen Medienthemen. Den Förderpreis erhält der Journalist Manuel Biallas (NDR) für Filme und

Texte nah an Protagonisten, die er gut verständlich und auf Augenhöhe erzähle.

ZDF-Chefredakteurin: "Zwei herausragende Journalistinnen"

"Ich freue mich sehr, dass mit Dunja Hayali und Sarah Tacke zwei herausragende Journalistinnen ausgezeichnet werden", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Ein starkes Signal für einen unabhängigen Journalismus, der zunehmend unter Druck gerät. „ Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin

"Dunja Hayali überzeugt mit ihrer besonderen Stärke im Gespräch und in der Reportage, Sarah Tacke mit ihrer Fähigkeit, komplexe rechtliche und gesellschaftliche Fragen verständlich einzuordnen", betonte Schausten.

Die Preisverleihung ist am 5. November in Hamburg geplant. Die Jury unter dem Vorsitz von Sandra Maischberger habe sich darauf verständigt, den Fokus in diesem Jahr auf besondere Leistungen zu richten, die der Meinungs- und Pressefreiheit dienen.

Warum sich die Jury für Hayali und Tacke entschied

In einer Zeit, in der Journalistinnen und Journalisten zeitgemäße Wege suchten, die Ergebnisse ihrer Arbeit an die Öffentlichkeit zu bringen, liefere Hayali ein mutiges, erfolgreiches Modell, teilte der Hanns-Joachim-Friedrichs-Verein mit. Die Journalistin stehe seit mehr als einem Jahrzehnt aufrecht in der nie endenden Serie von "Shitstorms", die über sie hereinbrechen - voller Hass und Gewaltfantasien.

Die promovierte Juristin Tacke habe sich zur Vollblut-Journalistin entwickelt. Die Jury würdigt ihren Beitrag zu Wahrheit und Klarheit im demokratischen

Diskurs. Zuschauer spürten Kompetenz und Objektivität, wenn Tacke im Studio der ZDF-Magazinsendungen und des "heute journal" die Rechtslage erkläre. Ihre Arbeit sei politischer, aber nicht politisierender Journalismus.

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 verliehen

Der Preis wird seit 1995 an kritische und parteiunabhängige Journalisten verliehen. Namensgeber ist der im März 1995 gestorbene Reporter und "Tagesthemen"-Moderator Hanns-Joachim Friedrichs. Von ihm stammt der berühmte Ausspruch "Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache".

Zu den bisherigen Gewinnern des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises zählen Petra Gerster, Anne Will, Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Marietta Slomka, Oliver Welke, Claus Kleber, Ina Ruck und Elmar Theveßen.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.