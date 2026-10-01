Streaming-Tipps im Oktober: "Nine to Five - Das Amt" und Grusel

Auch wenn es sich zwischendurch wie Sommer anfühlt: Es ist Oktober! Und der hat bekanntlich mittlerweile sein ganz eigenes Programm. Unser Rundgang durch die Mediatheken.

Impro-Spaß mit "Nine to Five - Das Amt" und viel Grusel

Im Großraumbüro bei "Nine to Five - Das Amt" wird es im Oktober absurd witzig. Quelle: ZDF/Sofia Velasquez

Halloween legt seinen Dunstschleier schon Wochen vor dem 31. Oktober über unseren Alltag: Kostüme, Kürbisse, Partyplanungen und das Streamingprogramm zeugen davon. Es wird schaurig bis schockierend. Wieder ausgegrabene Klassiker des Horror-Genres laden ein und ebenso neue Produktionen wie die Mystery-Serien "Die Düsteren" (ab 3.10. im ZDF-Streaming-Portal) oder "House of Yang" (ab 9.10. in der ARD Mediathek). Es geht aber auch richtig, richtig lustig:

Nine to Five - Das Amt (Impro-Comedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Das Großraumbüro an und für sich ist ja schon ein perfektes Biotop für Comedy. Aber eine Behörde, die ist das Sahnehäubchen mit knusprigem Topping! Willkommen im Bürgeramt Berlin-Tiergarten-Mitte-West: In der Abteilung mit Kundenverkehr, die uns Einblick gewährt, läuft es so (sagen wir mal) schleppend, dass Ronja (mit Erfahrung in der Privatwirtschaft!) als neue Chefin wieder Zug in die Belegschaft bringen soll.

Wie das geschieht, was da passiert und wer da arbeitet (oder auch nicht), zeigt diese zum großen Teil improvisierte Serie mit durchgängigem Augenzucken. Und zwar so absurd witzig und liebevoll menschlich, dass man am liebsten direkt zu einer zweiten Staffel zappen möchte. Los, improvisiert weiter. Nicht aufhören!

Das Bürgeramt Berlin Tiergarten-Mitte-West bekommt eine neue Chefin. Doch anstatt optimierter Prozesse bringt Ronja nur das tägliche Chaos ins Büro. 25.09.2026 | 1:30 min

Nine to Five - Das Amt startet am 2. Oktober im ZDF-Streaming-Portal.

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Oktober:

Die Kanzlei (Anwalt-Serie, Staffel 7, ARD Mediathek)

Seit mehr als zehn Jahren begleitet uns "Die Kanzlei" durchs Leben - nun schon in der siebten Staffel. Isa von Brede und Markus Gellert begleiten ihre Mandanten durch manch existentielle Krise und stehen dabei immer wieder auch vor eigenen großen Herausforderungen. Wir greifen ganz entspannt zum Popcorn.

Die Kanzlei läuft in der ARD Mediathek.

Über den neuen Film "Digger" mit Tom Cruise und die Verfilmung eines Buches von Juli Zeh "Corpus Delicti" spricht die ZDF-Filmexpertin Anna-Rebekka Helmy. 30.09.2026 | 7:14 min

Carrie (Horror-Serie, Prime Video)

Fast 50 Jahre nach "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" kommt der Stoff jetzt als achtteilige Serie. Im Zentrum steht Carrie White - unterdrückt von der Mutter, gemobbt von Mitschülern und mit bisher verborgenen telekinetischen Fähigkeiten. Stephen Kings Klassiker im neuen Gewand - genau der richtige Oktoberstoff!

Carrie startet am 7.10. bei Prime Video.

Gnomes - Angriff der Killerzwerge (Horror-Comedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Die australische Kleinstadt Nompton hat eindeutig einen Gartenzwerg-Fimmel. Eigens für das jährliche Festival wird deshalb auch eine uralte Statue der Gartenzwerg-Königin aus einem deutschen Museum entliehen. Was niemand ahnt: Die Statue schlummert nur. Und bald schon sorgen jede Menge erwachter Gartenzwerge in der Gemeinde für eine mörderische Hölle. Schaurig-schöner Horrorspaß mit Gremlin-Vibes.

Gnomes - Angriff der Killerzwerge: ab 11.10. im ZDF-Streaming-Portal.

Eine Über-70-jährige Unternehmerin heiratet ein drittes Mal - und zwar einen deutlich jüngeren Mann. Das Resultat: Familiendrama. Der Film feiert Premiere auf dem Hamburger Filmfest. 30.09.2026 | 2:09 min

Die Falle (Psycho-Thriller-Serie, Netflix)

Vor fast zehn Jahren wurde Schriftstellerin Lisa Zeugin des Mordes an ihrer Schwester. Nun erkennt sie den Mörder im TV wieder - und schmiedet einen Plan: Sie will ihm eine Falle stellen. Der Köder ist sie selbst. Ob das gut ausgeht?

Die Falle: ab 13.10. bei Netflix.

Under Salt Marsh - Tod in den Salzwiesen (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ein Junge wird tot in einem Entwässerungskanal gefunden - offensichtlich war es Mord. Ex-Polizistin Jackie, jetzt Lehrerin in einem walisischen Küstenkaff, macht sich auf die Suche nach dem Mörder ihres Schülers. Ein auf vielen Ebenen dramatisches Unterfangen, denn der zuständige Polizist ist ausgerechnet ihr verhasster Ex-Kollege Eric.

Under Salt Marsh - Tod in den Salzwiesen: ab 16.10. im ZDF-Streaming-Portal.

In der neuen ZDF-Serie "Spyon" mit Sophie von Kessel und Götz Otto treffen grundverschiedene Menschen aufeinander. Ihr Ziel: die Geheimagentenausbildung zu meistern. 29.09.2026 | 2:57 min

Das Vergessen - Spurlos im Moor (Thriller-Serie, ARD Mediathek)

Als in einem Moor ein blutverschmierter Schuh gefunden wird, denkt Polizistin Pia Kraus sofort an ihre seit Monaten vermisste Nichte Amelie. Die kurz darauf gefundene Leiche bestätigt ihren Verdacht. Amelie ist tot. Pia ermittelt - und stößt auf eine Menge gut gehüteter Geheimnisse. Aber sie muss sich beeilen, denn auch sie selbst verbirgt etwas, das ihr nur wenig Zeit lässt.

Das Vergessen - Spurlos im Moor: ab 23.10. in der ARD Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im Oktober

Highlights im Oktober im ZDF-Streaming-Portal Das Institut (Horror-Thriller-Serie): bereits gestartet

Terrain - Battle of the Flags (Strategie-Show): bereits gestartet

Frankfurt Mord - Ein neues Leben (neuer Samstagskrimi): ab 3.10.

Die Düsteren (Mystery-Serie): ab 3.10.

Doppelmord mit Fentanyl (Drama): ab 4.10.

Sarah Kohr - Drecksarbeit (Krimi): ab 10.10.

Amore und Algorithmus - Datings damals und heute (Doku): ab 10.10.

Twisted Metal (Staffel 2, Action-Serie): ab 13.10.

Make me beautiful - Provokant schön (Reportage-Film): ab 16.10.

Wake Up (Drama-Serie): ab 23.10. Highlights im Oktober in der ARD Mediathek Paris - Liebe, Luxus, Likes (Weltspiegel Doku): gerade gestartet

Sommer auf Asphalt (Spielfilm): ab 2.10.

Ärztin. Brillant. Kaltgestellt. (Doku): ab 6.10.

Staatsgeheimnis RAF - Terroristen in der DDR (Doku): ab 7.10.

Seelenfänger. Der falsche Heiler (Doku): ab 13.10.

No Angels - Das sind wir (Doku-Serie): ab 14.10.

Sonne und Beton (Spielfilm): ab 17.10.

Falsch, aber anders lustig (Comedy-Show): ab 17.10.

Motsi & Oti. Meet the Mabuses (Doku-Soap): ab 19.10.

Blood Cruise - Vampire an Bord (Horror-Serie): ab 23.10. Highlights im Oktober bei Netflix Lego One Piece (Animation): gerade gestartet

Blue Box (Staffel 2, Anime-Serie): ab 4.10.

Below (Thriller-Serie): ab 8.10.

Haunted Hotel (Staffel 2, Animations-Serie): ab 9.10.

Tyson (Doku-Serie): ab 13.10.

Diplomatische Beziehungen (Staffel 4, Drama-Serie): ab 15.10.

Hollywood Arts (Comedy-Serie): ab 15.10.

Der Schneesturm (Komödie): ab 15.10.

Das neue Stanford-Prison-Experiment (Reality-Serie): ab 21.10.

Lupin (Staffel 4, Thriller-Serie): ab 23.10.

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