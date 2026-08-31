Der September wird spannend - und das nicht nur wegen der neuen Fußball-Bundesliga-Saison. Hier kommt unser Rundgang für die kommenden Wochen durch die Streaming-Portale.

The Assassin mit Keeley Hawes (Julie Green) und Freddie Highmore (Edward Green) ist ein spannender, brutaler und immer wieder überraschender Thriller vor einer griechischen Küstenkulisse. Quelle: ZDF / Two Brothers Pictures & All3Media International

Zum Ende des Sommers beginnt das Ausbildungsjahr - auch beim BKA. Und wir dürfen dabei sein, wenn eine Handvoll illustrer Typen in der Comedy-Serie "SPYON" (ab 4. September im ZDF-Streaming-Portal) versucht, sich launig an den Beruf Spion heranzutasten.

SPYON: Fünf junge Agenten scheitern an Regeln, der Realität und vor allem sich selbst. Die Truppe wirkt zunächst wie ein Sicherheitsrisiko, aber gemeinsam sind sie gefährlich gut. 28.08.2026 | 1:30 min

Ebenfalls in eine neue Saison startet nach der Sommerpause die Tatort-Reihe - und zwar am 13. September in der ARD-Mediathek mit einem neuen Fall für Charlotte Lindholm.

Kühleres Wetter lädt zum Binge Watching ein: Film- und Serienreporter Patrick Lipke stellt neue Highlights der Streaming-Welt vor. Darunter "Babylon Berlin" und "Serial Cleaner". 31.08.2026 | 9:03 min

Um eine packende Story geht es auch in der folgenden Serie - allerdings nicht aus der Ermittler-Perspektive:

The Assassin (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Eltern-Kind-Beziehungen können bekanntlich eine große Herausforderung sein - für beide Seiten. Was zwischen Edward und seiner Mutter Julie abgeht, sprengt allerdings den gewöhnlichen Rahmen. Er hat nämlich nicht die geringste Ahnung, dass ihr Beruf als Headhunterin nur eine Tarnung für ihre eigentliche Profession war: Auftragskillerin. Als Edward seine Mutter auf der kleinen griechischen Insel besucht, auf der sie zurückgezogen lebt, fliegt ihre Tarnung allerdings auf. Sie müssen fliehen, denn jemand hat es auf Julie abgesehen. Im Laufe ihrer Flucht stellt sich heraus: Es soll nicht das letzte Geheimnis zwischen den beiden gewesen sein. Spannender, brutaler und immer wieder überraschender Thriller.

The Assassin startet am 14. September im ZDF-Streaming-Portal.

Mittelmeer statt DDR: Der Film "Spaziergang nach Syrakus'" erzählt von Sehnsucht und Mut - und auch davon, dass fast jede Reise ein wenig anders endet als erwartet. 23.08.2026 | 2:20 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im September:

Reacher (Thriller-Serie, Staffel 4, Amazon Prime Video)

Jack Reacher stolpert bei einer nächtlichen U-Bahn-Fahrt in ein neues Abenteuer: Eine Verwaltungsangestellte des Pentagon erschießt sich vor seinen Augen. Aber warum rücken ihm nun alle möglichen Geheimdienste brutal auf die Pelle? Zum Glück hat der ehemalige Militärpolizist nicht nur sehr große Muskeln, sondern auch ein kluges Köpfchen. Die nächste Verschwörung will aufgedeckt werden.

Reacher ist bei Amazon Prime Video gestartet.

Für das "Cat Video Fest" sichtet der Katzenliebhaber Will Braden jährlich 20.000 Katzenvideos und schneidet daraus einen Kinofilm. Ein Teil der Eintrittsgelder kommt lokalen Tierheimen zugute. 20.08.2026 | 1:12 min

Selling Sex (Drama-Serie, ARD-Mediathek)

Nelly studiert BWL und hat vor allem einen großen Berg an Schulden fürs Studium als Perspektive für die nächsten Jahre. Doch dann tut sich ein neuer Weg für sie auf: Die Arbeit als Escort - und die damit verbundene Aussicht darauf, sehr schnell an sehr viel Geld zu kommen.

Selling Sex läuft in der ARD-Mediathek.

Furious (Thriller-Serie, Disney+)

Catherine ermordet Männer der Upper Class in New York mit Giftinjektionen - und FBI-Ermittlerin Alice jagt sie. Was beide verbindet: Sie haben Missbrauchserfahrungen und sind schwer traumatisiert. Was sie unterscheidet: Sie gehen unterschiedlich damit um. Gibt es einen Weg aus der Gewaltspirale, an der Catherine dreht? Und gibt es für Alice noch klare Abgrenzungen zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch? Packend!

Furious läuft bei Disney+.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus stellt den in Cannes prämierten Spielfilm "Everytime" und das Drama "Lebensansichten eines Huhns" vor. 05.08.2026 | 6:22 min

Standing Tall (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Als Valerios Sohn Ettore tot am Ufer des Tibers aufgefunden wird, geht die Polizei von Suizid aus. Aber einiges passt nicht zu dieser Version - und so macht sich der desillusionierte Ex-Polizist auf die Suche nach der wahren Ursache für den Tod seines Sohnes.

Standing Tall: ab 2. September im ZDF-Streaming-Portal.

Ex-Polizist Valerio ist nach seinem Rauswurf aus dem Dienst abgestürzt und lebt ziellos vor sich hin. Als sein Sohn tot am Ufer des Tibers gefunden wird, geht die Polizei zunächst von Suizid aus. 26.08.2026 | 1:07 min

Babylon Berlin (Drama-Serie, Staffel 5, ARD-Mediathek)

Die wilden 1920er sind längst vorbei: Der 30. Januar 1933 - ein schicksalhafter Tag für Deutschland und Start der finalen Staffel der Kultserie. Noch einmal eintauchen in diese unvergleichliche Mischung aus Zeitreise, Krimi, menschlichen Tragödien und deutscher Geschichte. Ein letztes Mal also Vorhang auf für Gereon Rath und Charlotte Ritter!

Babylon Berlin: ab 10. September in der ARD-Mediathek.

"Steckerlfischfiasko" ist nun schon der zehnte Teil der bayerischen Erfolgskrimireihe. Bei der Premiere verrieten die Darsteller, dass der Auftritt noch immer aufregend für sie sei. 11.08.2026 | 3:07 min

Das Institut (Horror-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Beklemmende, mysteriöse Atmosphäre kann Stephen King bekanntlich hervorragend - auch in dieser Story. Eine Einrichtung, "Das Institut", beherbergt entführte Jugendliche mit übernatürlichen Fähigkeiten. Das Personal quält sie mit grausamen Experimenten. Als Vorbereitung für eine Geheimdiensttätigkeit? Tim, ein traumatisierter Ex-Polizist, kommt als Nachtwächter in der benachbarten Ortschaft den mysteriösen Geschehnissen immer näher. Gruselig!

• Das Institut: ab 24. September im ZDF-Streaming-Portal.

Weitere Streaming-Highlights im September