Update am Abend: Aigners Chancen und Selenskyjs Wünsche

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Berlin statt München? Auch aus der CDU werden jetzt Stimmen laut, dass die CSU-Politikerin Ilse Aigner die geeignete Kandidatin für eine Nachfolge Steinmeiers sein könnte. Währenddessen trauert Bayern um Hubert Aiwanger, der gestern tot in einem Hotel aufgefunden worden ist. Heute Entwarnung nach der Obduktion: Der Freie-Wähler-Chef starb wohl ohne Fremdeinwirkung. Auf Erleichterung hofft der ukrainische Präsident. Im Gespräch mit Jan Böhmermann berichtet Wolodymyr Selenskyj von seinen Hoffnungen nach den Midterms.

Beerbt Aigner Steinmeier? Einigung in Union deutet sich an

Das ist passiert: Eine "ganz hervorragende Personalie" nennt Thorsten Frei (CDU), Chef der Unionsfraktion, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Ihm geht es um das Amt einer künftigen Bundespräsidentin. In wenigen Tagen werde es dazu den lang erwarteten Vorschlag von CDU und CSU geben.

Eine "ganz hervorragende Personalie" nennt Thorsten Frei (CDU), Chef der Unionsfraktion, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Ihm geht es um das Amt einer künftigen Bundespräsidentin. In wenigen Tagen werde es dazu den lang erwarteten Vorschlag von CDU und CSU geben. Das ist der Hintergrund: Ins Spiel gebracht wurde Aigner von CSU-Chef Markus Söder. Die Union hat diesmal (wenn auch nur inoffiziell) das Vorschlagsrecht innerhalb der Koalition. Die SPD hat ja schon mit Frank-Walter Steinmeier einen Bundespräsidenten im Amt. Theoretisch darf zwar jedes Mitglied der Bundesversammlung Vorschläge machen, praktisch ist es aber so, dass sich die vertretenen Parteien im Vorfeld auf Kandidaten verständigen und nur diese dann auch vorgeschlagen werden. Aus SPD, Grünen und von den CDU-Ministerpräsidenten im Osten gab es zu Aigner bisher bereits positives Feedback.

Ins Spiel gebracht wurde Aigner von CSU-Chef Markus Söder. Die Union hat diesmal (wenn auch nur inoffiziell) das Vorschlagsrecht innerhalb der Koalition. Die SPD hat ja schon mit Frank-Walter Steinmeier einen Bundespräsidenten im Amt. Theoretisch darf zwar jedes Mitglied der Bundesversammlung Vorschläge machen, praktisch ist es aber so, dass sich die vertretenen Parteien im Vorfeld auf Kandidaten verständigen und nur diese dann auch vorgeschlagen werden. Aus SPD, Grünen und von den CDU-Ministerpräsidenten im Osten gab es zu Aigner bisher bereits positives Feedback. Das sagt unsere Studioleiterin in München: "Söder wäre nicht Söder, wenn das nicht auch ein eigennütziger Move wäre", schreibt Eva Schiller, die unser ZDF-Studio in München leitet. Wäre Ilse Aigner im Schloss Bellevue, hätte der CSU-Chef "seine größte Konkurrentin in Bayern nach Berlin" gebracht. Und auch Kanzler Merz, so schreibt Schiller, könnte von diesem Schachzug profitieren. Eine CSU-Frau an der Spitze des Staates würde dem Kanzlertraum von Markus Söder endgültig ein Ende bereiten. Welche Bundespräsidentin wäre Ilse Aigner?

ZDF Berlin direkt, 01.11.2026, 19:10 Uhr 01.11.2026 | 3:46 min

Selenskyj hofft auf Wandel nach Midterms

Das ist passiert: Wolodymyr Selenskyj sieht im Sieg der US-Demokraten bei den Midterms ein Zeichen der Hoffnung. Im Interview mit Jan Böhmermann betont der ukrainische Präsident zudem, dass er auf ein würdevolles Kriegsende setze.

Wolodymyr Selenskyj sieht im Sieg der US-Demokraten bei den Midterms ein Zeichen der Hoffnung. Im Interview mit Jan Böhmermann betont der ukrainische Präsident zudem, dass er auf ein würdevolles Kriegsende setze. Das ist der Hintergrund: Selenskyj bezieht sich auf die Ankündigung der US-Demokraten, die Verbindung zwischen USA und Europa erneuern zu wollen.

Wenn der Kongress jetzt von einer starken finanziellen Unterstützung oder Unterstützung durch Waffen spricht, so wie Europa das heute macht und zeigt, dann wird das etwas Positives sein, das Putin beeinflussen wird. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine



Das sagt unser Korrespondent in Brüssel: Mein Kollege Ulf Röller, der für das ZDF aus Brüssel berichtet, ist nicht ganz so optimistisch, dass die Midterms für Kiew den erhofften Wandel bringen. Als US-Präsident bestimme Donald Trump die Außenpolitik, "die Demokraten könnten ihn nur schwer stoppen". Mögliche Gesetzesinitiativen oder Sanktionen gegen Moskau könne Trump am Ende mit einem Veto abwehren. Nächste Woche trifft seine Delegation bei einer neuen Verhandlungsrunde zum Ende des Ukraine-Krieges auf Vertreter von Russland und den USA. Im "ZDF Magazin Royale" betont er, dass die Ukraine alles dafür machen werde, "dass dieser Krieg zu Ende geht - aber es muss ein würdevolles Ende sein".

ZDF Magazin Royale, 05.11.2026, 13:54 Uhr 05.11.2026 | 8:51 min

Aiwanger eines natürlichen Todes gestorben

Das ist passiert: Die Obduktion des Leichnams von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen ergeben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Es stehen allerdings noch andere gerichtsmedizinische Untersuchungen an.

Die Obduktion des Leichnams von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen ergeben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Es stehen allerdings noch andere gerichtsmedizinische Untersuchungen an. Das ist der Hintergrund: Aiwanger war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotel gefunden worden. Der 55-Jährige war in der Hauptstadt, um das neue Büro der Freien Wähler zu eröffnen, fehlte dann aber bei der Veranstaltung.

Aiwanger war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotel gefunden worden. Der 55-Jährige war in der Hauptstadt, um das neue Büro der Freien Wähler zu eröffnen, fehlte dann aber bei der Veranstaltung. Das sagt unser Reporter: Hubert Aiwangers große politische Leistung sei es gewesen, die Freien Wähler von einer Kommunalpartei zu einer größeren politischen Kraft zu machen, sagt mein Kollege Simon Pfanzelt in München. Auch Kontroversen hätten dem bayrischen Landespolitiker nicht geschadet. Pfanzelt erwähnt etwa die so genannte Flugblattaffäre im vergangenen Landtagswahlkampf. Damals war bekannt geworden, dass bei Aiwanger in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt gefunden worden war. "Da dachte man eigentlich, da könne Aiwanger ins Wanken geraten. Aber das Gegenteil war der Fall, er hat dann ein Rekordergebnis bei der Landtagswahl geholt."

ZDFheute, 05.11.2026, 13:44 Uhr 05.11.2026 | 0:39 min

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Für das Rezept "Kalbsrouladen mit Tomaten und Kartoffeln" finden Sie hier den Download.

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