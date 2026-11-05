Ilse Aigner als Bundespräsidentin: Wie würde sie das Amt leben?

Ilse Aigner gilt als bodenständig - und als Gegenteil von Ministerpräsident Söder: Wer ist die Frau, die als erste deutsche Bundespräsidentin Geschichte schreiben könnte?

Wird sie die erste Frau und die erste Politikerin aus den Reihen der CSU in Bellevue? Ilse Aigner Quelle: IMAGO / Rolf Poss

Ilse Aigner hat sich in den letzten Monaten ein klares Reaktionsschema verordnet: schweigen, lächeln, schweigen. Und neuerdings, beim CSU-Parteitag: präsidial winken. Seit vielen Monaten verfolgt sie die eine Frage: "Wollen Sie Bundespräsidentin werden?" Ihre Standard-Antwort: Diese Frage stellt sich jetzt nicht. Doch das scheint jetzt vorbei.

Nachdem die CSU die Landtagspräsidentin schon bei ihrem Parteitag vor knapp zwei Wochen mit Standing Ovations quasi krönt, der Kanzler aber schweigt, scheint die CDU Stück für Stück ihren Widerstand - und den Wunsch nach einer eigenen Kandidatin - aufzugeben.

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Nach SPD, den Grünen und den CDU-Ministerpräsidenten im Osten nennt nun auch Unionsfraktionschef Thorsten Frei Aigner eine "hervorragende Personalie". Am Montag berät das CDU-Präsidium über die Kandidatenfrage. Erwartet wird ein Vorschlag von Merz.

Aigner gilt als nahbar und bodenständig

Die Zeichen stehen auf Aigner - aber wer ist die Frau, die als erste deutsche Bundespräsidentin Geschichte schreiben könnte? In Bayern werden Aigner vor allem zwei Adjektive zugeschrieben: beliebt und bodenständig. Aigner ist gelernte Elektrotechnikerin mit Realschulabschluss und ohne Studium, bezeichnet sich als "geborene Handwerkerin". Zwei Krebserkrankungen hat sie schon überstanden, als Kind und dann später als Bundeslandwirtschaftsministerin.

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Das hat sie eigenen Aussagen zufolge geprägt: Aigner kümmert sich lieber, als Intrigen zu schmieden und kann parteiübergreifend einen. Im Landtagspräsidium gehören die Vertreter von SPD und Grünen zu ihren größten Fans. Sie gilt als nahbar, kann sowohl mit den Menschen im Bierzelt schunkeln als auch mit Professoren fachsimpeln und im bayrischen Landtag vermitteln. Befragt nach ihrem Politikstil, antwortet Aigner:

Ich bin eine Brückenbauerin. „ Ilse Aigner, Landtagspräsidentin Bayern

Vernetzt in Bayern und Berlin

Was sie dabei besonders auszeichnet: Die 61-Jährige ist bestens vernetzt, in Berlin und Bayern - und anders als viele andere Politiker hört sie lieber zu, als selber große Reden zu schwingen.

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Aber wenn sie dann redet, offenbaren sich Schwächen. Die freie Rede liegt ihr nicht, Aigner liest vom Blatt ab, etwa bei ihrer Grundsatzrede an der Ludwig-Maximilians-Universität München, weiterer Testlauf im Juli für das höchste Amt. Aigner präsentiert sich als Verteidigerin der Demokratie. Das kann sie vertreten, weil sie der AfD seit Jahren als Landtagspräsidentin Grenzen aufzeigt. Die radikalen Ränder, sagt sie, würden tiefe Gräben aufreißen, um ein anderes Land zu erschaffen. "Ich will dieses andere Land nicht!"

Aber es bleibt beim Bekannten, beim Ungefähren, es fehlen lange Linien, das gewisse Etwas, das tiefer schürft. Und es fehlt die griffige Botschaft, die Schlagzeile, die ihr Parteichef Söder so beherrscht.

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Das Gegenteil von Söder

Alles an Aigner ist anders, sie ist das Gegenteil von Markus Söder. Ihr fliegen in der CSU die Herzen zu, er beherrscht die markigen Botschaften. Und es brauchte eine versemmelte Kommunalwahl und wachsenden Druck aus eigenen Reihen, bis er sich hinter Aigner stellte. Erst eher beiläufig, im Zeitungsinterview, dann deutlich.

Aber Söder wäre nicht Söder, wenn das nicht auch ein eigennütziger Move wäre. Denn mit Ilse Aigner verlöre er zwar die oberbayrische Stimmenkönigin bei der Landtagswahl. Aber er schafft eben auch seine größte Konkurrentin in Bayern nach Berlin.

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Und auch der Kanzler, übrigens langjähriger Wegbegleiter von Aigner, würde ein Problem endgültig los: Wenn mit Ilse Aigner eine CSU-Frau an der Spitze des Staates stünde, wären die Kanzlerträume von Markus Söder endgültig ausgeträumt.

Sollte es so weit kommen, dass mit Ilse Aigner die erste Frau und die erste Bundespräsidentin aus den Reihen der CSU ins Schloss Bellevue einziehen würde, dann entfällt die Funktion First-Lady oder First-Gentleman. Aigner hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie zwar im großen Familienverbund, aber als Single durchs Leben geht.

Eva Schiller ist Leiterin des ZDF-Landesstudios Bayern.