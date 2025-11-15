Kampf gegen Erderwärmung:Methan als Zeitbeschaffer fürs Klima
von Mark Hugo
Methan ist ein extrem wirkungsvolles Treibhausgas. Schlecht für das Klima. Und trotzdem könnte es ein Hebel sein, um Zeit im Kampf gegen die Erderwärmung zu gewinnen.
Geht es um Treibhausgase, drängt sich erstmal Kohlendioxid - kurz CO2 - in den Vordergrund. Es ist mit Blick auf die Erderwärmung tatsächlich auch das größte Problem - wegen der schieren Menge, die ausgestoßen wird, aber auch, weil es sich Jahrhunderte in der Atmosphäre hält.
Im Vergleich mit anderen Treibhausgasen ist es dabei sogar noch eher harmlos. Methan wirkt weitaus stärker. Im Laufe des üblicherweise betrachteten Zeitraums von 100 Jahren ist es 28 Mal schädlicher als CO2. Hier kommt zum Tragen, dass sich Methan in etwa zehn Jahren in der Atmosphäre wieder abbaut. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist es daher mehr als 80 Mal so schädlich. So erklärt sich, dass Methan trotz geringerer Mengen an der Erderwärmung seit der industriellen Revolution ein Anteil von 30 Prozent zugeschrieben wird.
Erderwärmung spürbar abschwächen
Der Vorteil dabei: Wenn etwas, dass schnell und mächtig wirkt, verschwindet, dann hat das auch schnell einen spürbaren Effekt.
Das würde "erstmal einen gewissen Erholungseffekt" beim Temperaturanstieg und "ein gewisses Zeitfenster" bringen, sagt auch Christoph Bals von Germanwatch. Zeit, die verwendet werden könnte, um die bereits stattfindende Revolution im CO2-Bereich voranzutreiben.
Weltweite Reduktion von Methan-Ausstoß beschlossen
Das war schon 2021 die Idee mehrerer Teilnehmerstaaten der Weltklimakonferenz in Glasgow. Ziel des so genannten Global Methane Pledge (GMP), dem sich mittlerweile 159 Länder und die EU verschrieben haben: Bis 2030 sollen die Methan-Emissionen weltweit um 30 Prozent reduziert werden. Bis 2050, so die Berechnungen, könnte das die Erderwärmung um immerhin 0,2 Grad verringern. Mit Blick auf die katastrophalen Folgen des Klimawandels macht das einen Unterschied.
Wenn es denn funktioniert. Denn viele Absichtserklärungen für alle betroffenen Bereiche seien inzwischen zwar auf dem Tisch, stellte ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) kürzlich fest. Doch bislang hätten nur wenige Länder oder Unternehmen konkrete Umsetzungspläne formuliert.
Potenzial für Einsparung bei den fossilen Energien
"Und noch weniger haben nachweisbare Emissionsreduzierungen vorweisen können", so die IEA. Neben Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bioenergie und auch verlassenen Minen, die immer noch Methan ausstoßen, sieht die IEA bei der Förderung fossiler Energieträger wie Öl und Gas das größte Potential.
Das Problem sind einmal Lecks etwa in Pipelines. Ein anderes ist sogenanntes Begleitgas, das bei der Ölförderung entsteht. Das wird zwar gezielt abgefackelt, oft aber nur unzureichend. Manchmal wird das Entweichen in die Atmosphäre einfach in Kauf genommen.
Immerhin: Inzwischen überwachen mehr als 25 Satelliten den Methanausstoß aus dem All. Mehr als 3.500 Mal jährlich schlägt die UNEP auf dieser Basis Alarm und konfrontiert Regierungen und Unternehmen mit Lecks und zu hohen Emissionen auf Anlagen weltweit.
UN: Zu wenige reagieren auf Methan-Alarme
2024 haben darauf laut UNEP nur ein Prozent der Angesprochenen überhaupt reagiert, 2025 waren es immerhin schon zwölf Prozent. Noch zu wenig, so die Organisation. Als kleinen Erfolg wertet sie es dennoch. "Damit allerdings die Ziele des Pariser Vertrags in Reichweite blieben, muss dieser wichtige Erfolg nun auch zur Senkung des Ausstoßes führen", so UNEP-Direktorin Inger Andersen.
Der Klimaforscher Prof. Niklas Höhne vom New Climate Institute warnt bei all dem davor, die beiden Klimagase gegeneinander auszuspielen: "Man muss immer Methan und CO2 reduzieren", sagt er.
Mark Hugo ist Redakteur in der ZDF-Umweltredaktion
