  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Methan: Klimakiller und Hoffnungsträger beim Klimawandel

Kampf gegen Erderwärmung:Methan als Zeitbeschaffer fürs Klima

Mark Hugo

von Mark Hugo

|

Methan ist ein extrem wirkungsvolles Treibhausgas. Schlecht für das Klima. Und trotzdem könnte es ein Hebel sein, um Zeit im Kampf gegen die Erderwärmung zu gewinnen.

Fackeln verbrennen Methan und andere Kohlenwasserstoffe vor dem Himmel.

Bei der Öl- und Gasförderung wird sogenanntes Begleitgas abgefackelt. Oft gelangt dabei das Treibhausgas Methan in die Atmosphäre.

Quelle: AP

Geht es um Treibhausgase, drängt sich erstmal Kohlendioxid - kurz CO2 - in den Vordergrund. Es ist mit Blick auf die Erderwärmung tatsächlich auch das größte Problem - wegen der schieren Menge, die ausgestoßen wird, aber auch, weil es sich Jahrhunderte in der Atmosphäre hält.

Auf dem Bild ist Elisa Miebach, sie berichtete live vor Ort in Belém.

Elisa Miebach ist vor Ort bei der UN-Klimakonferenz in Belém in Brasilien und spricht über die Entwicklungen vor Ort, Proteste auf dem Konferenzgelände und die Erwartungen an Deutschland.

14.11.2025 | 4:14 min

Im Vergleich mit anderen Treibhausgasen ist es dabei sogar noch eher harmlos. Methan wirkt weitaus stärker. Im Laufe des üblicherweise betrachteten Zeitraums von 100 Jahren ist es 28 Mal schädlicher als CO2. Hier kommt zum Tragen, dass sich Methan in etwa zehn Jahren in der Atmosphäre wieder abbaut. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist es daher mehr als 80 Mal so schädlich. So erklärt sich, dass Methan trotz geringerer Mengen an der Erderwärmung seit der industriellen Revolution ein Anteil von 30 Prozent zugeschrieben wird.

Laura Maersk, das mit Methanol betriebene Feeder-Containerschiff, erhält das erste E-Methanol aus der Kasso-Anlage während der Einweihung der kommerziellen E-Methanol-Anlage in Aabenraa am 13.05.2025

Nahe der deutsch-dänischen Grenze ist die weltweit erste große E-Methanol-Anlage in Betrieb genommen worden. Sie könnte helfen, die Schifffahrt klimaneutral zu machen.

13.05.2025 | 2:34 min

Erderwärmung spürbar abschwächen

Der Vorteil dabei: Wenn etwas, dass schnell und mächtig wirkt, verschwindet, dann hat das auch schnell einen spürbaren Effekt.

Wenn wir den Ausstoß von Methan reduzieren, kann das die Erderwärmung rasch abschwächen.

Inger Andersen, Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP

Das würde "erstmal einen gewissen Erholungseffekt" beim Temperaturanstieg und "ein gewisses Zeitfenster" bringen, sagt auch Christoph Bals von Germanwatch. Zeit, die verwendet werden könnte, um die bereits stattfindende Revolution im CO2-Bereich voranzutreiben.

Industriegebiet mit rauchenden Schloten

Während Trumps Amerika Klimaschutz aktiv bekämpft und der Green Deal in Europa wankt, werden die Elektrifizierung und die Dekarbonisierung für China zum Exportschlager.

09.11.2025 | 43:16 min

Weltweite Reduktion von Methan-Ausstoß beschlossen

Das war schon 2021 die Idee mehrerer Teilnehmerstaaten der Weltklimakonferenz in Glasgow. Ziel des so genannten Global Methane Pledge (GMP), dem sich mittlerweile 159 Länder und die EU verschrieben haben: Bis 2030 sollen die Methan-Emissionen weltweit um 30 Prozent reduziert werden. Bis 2050, so die Berechnungen, könnte das die Erderwärmung um immerhin 0,2 Grad verringern. Mit Blick auf die katastrophalen Folgen des Klimawandels macht das einen Unterschied.

Eine brasilianische Flagge weht vor dem Veranstaltungsort des UN-Klimagipfels COP30 in Belem.

In der brasilianischen Millionenstadt Belém verhandeln aktuell fast 200 Staaten darüber, wie die Erderwärmung verlangsamt werden kann. Zur Halbzeit der Konferenz fällt die Bilanz gemischt aus.

15.11.2025 | 1:46 min

Wenn es denn funktioniert. Denn viele Absichtserklärungen für alle betroffenen Bereiche seien inzwischen zwar auf dem Tisch, stellte ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) kürzlich fest. Doch bislang hätten nur wenige Länder oder Unternehmen konkrete Umsetzungspläne formuliert.

Potenzial für Einsparung bei den fossilen Energien

"Und noch weniger haben nachweisbare Emissionsreduzierungen vorweisen können", so die IEA. Neben Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bioenergie und auch verlassenen Minen, die immer noch Methan ausstoßen, sieht die IEA bei der Förderung fossiler Energieträger wie Öl und Gas das größte Potential.

Kalb Hilda

Kuh Hilda wurde genetisch so verändert, dass sie weniger Methan produziert. Sie gehört zu dem Projekt "Cool Cows", mit dem Treibhausgase verringert und die Umwelt geschont werden soll.

25.04.2025 | 2:02 min

Das Problem sind einmal Lecks etwa in Pipelines. Ein anderes ist sogenanntes Begleitgas, das bei der Ölförderung entsteht. Das wird zwar gezielt abgefackelt, oft aber nur unzureichend. Manchmal wird das Entweichen in die Atmosphäre einfach in Kauf genommen.

Immerhin: Inzwischen überwachen mehr als 25 Satelliten den Methanausstoß aus dem All. Mehr als 3.500 Mal jährlich schlägt die UNEP auf dieser Basis Alarm und konfrontiert Regierungen und Unternehmen mit Lecks und zu hohen Emissionen auf Anlagen weltweit.

Demonstrierende geraten mit Sicherheitspersonal aneinander, draußen vor dem Gebäude, wo die UN-Klimakonferenz stattfindet.

Bei der Klimakonferenz entlädt sich die Wut einiger indigener Aktivisten. Sie dürfen über ihren Lebensraum nicht mitverhandeln. Ob das Klima bei der COP gewinnt, bleibt abzuwarten.

12.11.2025 | 2:23 min

UN: Zu wenige reagieren auf Methan-Alarme

2024 haben darauf laut UNEP nur ein Prozent der Angesprochenen überhaupt reagiert, 2025 waren es immerhin schon zwölf Prozent. Noch zu wenig, so die Organisation. Als kleinen Erfolg wertet sie es dennoch. "Damit allerdings die Ziele des Pariser Vertrags in Reichweite blieben, muss dieser wichtige Erfolg nun auch zur Senkung des Ausstoßes führen", so UNEP-Direktorin Inger Andersen.

Der Klimaforscher Prof. Niklas Höhne vom New Climate Institute warnt bei all dem davor, die beiden Klimagase gegeneinander auszuspielen: "Man muss immer Methan und CO2 reduzieren", sagt er.

Denn erst wenn wir überhaupt keine Treibhausgase mehr emittieren, dann hört die globale Temperatur auf zu steigen.

Prof. Niklas Höhne, NewClimate Institute

Mark Hugo ist Redakteur in der ZDF-Umweltredaktion

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Themen
KlimawandelKlimakonferenz

Mehr zum Klimawandel und zur Klimakonferenz

  1. Solarmodule stehen auf Feldern und Hügeln der vierten Photovoltaikanlage von Yinchuan in der nordchinesischen Region Ningxia.
    FAQ

    China und die Klimakonferenz in Belém:Peking als "Klimaheld"? Was dahinter steckt

    von Eva Schmidt
    mit Video
  2. Ein Teil des Regenwaldes im Amazonas, in der mitte des Waldes läuft der Amazonas drum herum viele Bäume.

    COP30 - Klimaschutz im Amazonasgebiet:Wie Indigene mit Hightech ihren Wald schützen

    von Christoph Röckerath
  3. Brasilien, Belem: Ein Schriftzug für den bevorstehenden UN-Klimagipfel COP30 steht vor dem Pressezentrum in Belem im brasilianischen Bundesstaat Para.

    Weltklimakonferenz in Belém:1.600 Fossil-Lobbyisten nehmen an COP30 teil

    mit Video
  4. Terra X | Nano - Die Wissens-Kolumne: Gregor Steinbrenner
    Kolumne

    Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Eine Klimakonferenz für den Regenwald

    von Gregor Steinbrenner