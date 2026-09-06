Isar Aerospace: Deutsche Trägerrakete startet erfolgreich ins All

Erstmals erreicht eine privat entwickelte Rakete vom europäischen Kontinent aus die Erdumlaufbahn. Das bayrische Start-up Isar Aerospace schreibt damit Weltraumgeschichte.

Das Unternehmen Isar Aerospace hat eine Trägerrakete bei einem Testflug ins All geschickt und damit europäische Raumfahrtgeschichte geschrieben. 06.09.2026 | 0:19 min

Ein Start-up aus Bayern schreibt Raumfahrtgeschichte: Die Trägerrakete Spectrum des Unternehmens Isar Aerospace hat bei einem Testflug am Samstag eine Erdumlaufbahn erreicht. "Wir sind im Orbit! Und haben europäische Geschichte geschrieben", teilte Isar Aerospace bei X mit.

"Deutschland kann Raumfahrt", schrieb das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach vom "Beginn einer neuen Ära". Europa möchte in der Raumfahrt künftig unabhängiger werden.

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Die Rakete hob gegen 22 Uhr vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab. Der Start wurde live übertragen. Nach etwa zehn Minuten brach die Verbindung wegen der zu großen Entfernung ab.

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Merz gratuliert: "Beginn einer neuen Ära"

Es sei das erste Mal, dass eine privat entwickelte Rakete vom europäischen Kontinent aus den Orbit erreicht habe, erklärte Isar Aerospace auf X. Die Mission "Onward and Upward" (Vorwärts und Aufwärts) sei erfolgreich abgehoben und habe Nutzlasten in den Orbit ausgesetzt. "Ein neues Kapitel für die europäische Raumfahrt" habe begonnen.

Der Kanzler gratulierte dem Unternehmen nach dem geglückten Start:

Großer Glückwunsch an Isar Aerospace für den erfolgreichen Start der Trägerrakete Spectrum. Das erste Mal gelingt ein solcher Flug vom europäischen Kontinent aus in die Erdumlaufbahn. Das ist der Beginn einer neuen Ära. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Es handele sich um einen "Meilenstein, der die Innovationskraft und das technische Wissen unseres Landes eindrucksvoll unter Beweis stellt", teilte das BMFTR auf X mit.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) erklärte, "dieser großartige Erfolg" zeige, dass Deutschland "mit mutiger Forschung, nachhaltiger Industriepolitik und grenzüberschreitender Kooperation" die Zukunft der Raumfahrt mitgestalte.

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Zweiter Testflug musste mehrmals verschoben werden

Das Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace aus Ottobrunn bei München baut Trägerraketen für den Transport kleiner und mittelgroßer Satelliten. Die zweistufige Spectrum-Rakete ist 28 Meter hoch und kann mit ihren zehn Triebwerken Nutzlasten von bis zu tausend Kilogramm in erdnahe Umlaufbahnen befördern. Das Werk in Bayern soll eigenen Angaben zufolge in der Lage sein, mehr als 30 solcher Raketen pro Jahr herzustellen.

Im März vergangenen Jahres hatte das Unternehmen einen ersten Testflug unternommen. Die Rakete war dabei - ebenfalls in Andöya - erfolgreich gestartet und war nach 30 Sekunden Flug planmäßig ins Meer gestürzt.

Der Testflug der zweiten Mission der Rakete war seit Januar geplant und mehrfach wegen technischer Probleme oder ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden. Ein für Anfang April geplanter Testflug wurde wegen eines vermuteten Lecks in einem mit Verbundwerkstoff ummantelten Druckbehälter (COPV) abgesagt.

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Europas Raumfahrt soll unabhängiger werden

Isar Aerospace wurde 2018 gegründet und gehört zu mehreren deutschen und europäischen Unternehmen, die Europa in der Raumfahrt unabhängiger von den USA und Russland machen wollen. Das Unternehmen wird von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützt.

Bisher wird das Geschäft mit Trägerraketen von US-Milliardär Elon Musk dominiert. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX hat die teilweise wiederverwendbare Trägerrakete Falcon 9 schon hunderte Male ins All geschickt.

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Quelle: AFP