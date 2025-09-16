Innovativste Länder: Deutschland fliegt aus Top Ten

China rückt auf Platz zehn vor:Innovationsindex: Deutschland rutscht aus Top Ten
Deutschland rutscht aus den Top Ten der innovativsten Länder. In einem aktuellen UN-Index belegt die Bundesrepublik 2024 nun den elften Platz hinter China.
Deutschland fällt in der Weltrangliste der innovativsten Länder weiter zurück. Nach Platz acht im Jahr 2023 und Platz neun im vergangenen Jahr liegt die Bundesrepublik nun auf Platz elf, wie die UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf berichtet.
Kleinere Ranking-Verschiebungen von Jahr zu Jahr seien nicht besorgniserregend, sagt Wipo-Generaldirektor Daren Tang. "Deutschland ist immer noch eine Innovationsmacht", meint er.
Da sei er zuversichtlich: "Es ist nur eine Frage der Zeit."
Innovationsindex: Schweiz, Schweden und USA führen Feld an
An der Spitze des am Dienstag veröffentlichten Global Innovation Index (GII) steht wie seit 2011 die Schweiz vor Schweden und den USA, während China erstmals unter die zehn innovativsten Volkswirtschaften vorstieß, wie die Wipo mitteilte. Vor Deutschland liegen auch noch Südkorea, Singapur, Großbritannien, Finnland, die Niederlande und Dänemark.
Gemessen hat die Wipo dies über fast 80 verschiedene Indikatoren, etwa die Regulierung der Wirtschaft, vorhandene Kommunikationstechnologie, Ausbildungsmöglichkeiten, Hightech-Handel, Investitionen in Technologie und Wissenschaft oder globale Marken.
China und USA bei Innovationsclustern vorne
Deutschland liegt bei den sogenannten Innovationsclustern zwar mit etwas Abstand hinter den Spitzenreitern, schneidet aber weiterhin gut ab. Gemeint sind Standorte mit Technologieparks, an denen Universitäten, Innovatoren und Unternehmen nahe beieinander arbeiten und aus Ideen Lösungen und Produkte machen. Die meisten Cluster hat China (24), gefolgt von den USA (22). Deutschland liegt mit sieben auf dem dritten Platz.
Unter den 100 wichtigsten Clustern liegt München auf Platz 27, Berlin auf Platz 30 und Köln auf Platz 43. Die ersten Plätze gehen an die Regionen Shenzhen-Hongkong-Guangzhou, Tokio-Yokohama und San Jose-San Francisco. Unter den ersten zehn Clustern sind vier in den USA und drei in China sowie je einer in Japan, Südkorea und Großbritannien (London).
"Innovationsmotor läuft nicht auf Hochtouren"
Insgesamt trübe sich der Ausblick für die weltweite Innovationskraft wegen nachlassender Investitionen ein. "Der globale Innovationsmotor läuft nicht auf Hochtouren", sagte Tang. Die Autoren des Berichts warnen vor einem verlangsamten Wachstum bei den Innovationsinvestitionen. So sank das Wachstum der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) 2024 auf 2,9 Prozent, nach 4,4 Prozent im Vorjahr. Für 2025 prognostiziert die Wipo nur noch ein Plus von 2,3 Prozent.
Die realen F&E-Ausgaben der Firmen legten wegen der hohen Inflation nur noch um ein Prozent zu - und damit weit unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts von 4,6 Prozent. Auch die Risikokapital-Investitionen zeigten eine uneinheitliche Entwicklung und konzentrierten sich zunehmend auf den Bereich Künstliche Intelligenz in den USA.
