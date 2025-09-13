IAA in München:Wie es um die E-Wende steht
Die IAA vermittelt den Eindruck: Deutschland hat sich für die E-Mobilität entschieden. Wieso das auf den Straßen anders aussieht.
Die Zukunft ist jetzt, könnte man meinen. Futuristische Fahrzeuge, pompöse Inszenierung auf der IAA in München. Die deutsche Autoindustrie präsentiert sich als visionärer Zukunftstreiberin, versucht die eigene Nervosität zu übertünchen. "Man sieht, dass die deutsche Automobilindustrie mitten in der größten Transformation ihrer Geschichte ist., meint Stefan Bratzel, der Gründer und Direktor des Center of Automotive Management CAM).
Politische Unentschiedenheit verunsichert Kunden
Die Automesse vermittelt den Eindruck: Der Verbrenner ist out, Deutschland hat sich für die E-Mobilität entschieden. Eine aktuelle Studie des Center for Automotive Research zeigt ein anderes Bild: Bei den Kunden sind die Stromer noch nicht wirklich angekommen. Das liege auch an dem politischen Hin- und Her, sagt Beatrix Keim, die Studienmacherin.
Das abrupte Aus der Umweltprämie 2023, die Diskussion um das Verbrenner-Aus hätten Kundinnen und Kunden verunsichert. So waren im August 2025 19 Prozent der neuzugelassenen PKWs in Deutschland voll-elektrisch. Damit steigt zwar der Anteil der E-Autos auf Deutschlands Straßen, aber nicht so stark, wie von den Herstellern erhofft.
Mythen befeuern E-Skepsis
Neben der politischen Unentschlossenheit spielen auch nach wie vor verbreitete Mythen über etwa Reichweite oder Batterielebensdauer eine Rolle. Dass immer noch viele Menschen in Deutschland skeptisch gegenüber E-Mobilität sind, liege auch an fehlender Praxiserfahrung, sagt Automobilexpertin Keim.
Sie empfiehlt deshalb mehr Probefahrten, Car-Sharing oder E-Dienstwagen - wer bereits ein E-Auto gefahren ist, zeigt eine höhere Bereitschaft, auf E-Mobilität umzusteigen.
Defizite bei der Ladeinfrastruktur
Die Studie sieht zudem Defizite in der Ladeinfrastruktur: Laut Bundesnetzagentur gibt es aktuell rund 175.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Das Netz wächst - aber mit großen regionalen Unterschieden: Während etwa in Bayern oder NRW - vor allem in Ballungsräumen - die nächste Ladesäule oft in wenigen Minuten erreichbar ist, muss man in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt - insbesondere in ländlicheren Regionen -länger suchen.
Wie gut erreichbar Ladesäulen sind, bestimmt darüber, wie gut E-Mobilität angenommen wird: keine Ladesäulen - keine E-Autos.
Kostenkampf besonders bei E-Autos
Der wichtigste Punkt bei der Kaufentscheidung sei aber der Preis: "Die Fahrzeuge sind noch zu teuer und die Leistung entspricht nicht dem, was die Konsumenten erwarten", sagt Albert Waas, Experte für Automobilwirtschaft bei der Boston Consulting. Wegen hoher Personal-, Energie- und Bürokratiekosten sei es für deutsche Hersteller schwieriger, mit E-Autos Geld zu verdienen.
Beatrix Keim empfiehlt neben einer staatlichen Förderung von günstigeren Einstiegsmodellen auch gezielte soziale Förderformate für einkommensschwache Haushalte.
Auch deutsche Hersteller können Technologie
Hinzu kommt die Abhängigkeit von chinesischen Batterien. In dem Punkt macht eine ganz neue Technik made in Germany Hoffnung: Das Start-Up DeepDrive hat einen Elektromotor entwickelt, der 20 Prozent effektiver sein soll. "Ganz lange ist ganz viel Material, Ressourcen und Energie in die Entwicklung von neuen Batterien geflossen. Aber Elektromotoren gibt es nicht so viele unterschiedliche. Die ganze Autoindustrie macht eigentlich das Gleiche", sagt Felix Poernbacher, Mitgründer von DeepDrive.
Beatrix Keim ist zuversichtlich, dass deutsche Firmen den Wettbewerb um Preise, Technologien und Innovationen für sich gewinnen können:
Caroline Drees ist Reporterin im ZDF-Landesstudio München.
