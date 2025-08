Die Zahl aus dem Zentrum der Macht sollte beeindrucken - und hätte wuchtiger kaum ausfallen können. 631 Milliarden Euro: Diese Investitionssumme versprachen die Chefs (und außerordentlich wenige Chefinnen) von 61 Unternehmen vor zwei Wochen im Kanzleramt . Zusammengerechnet hatten sie dafür alle Investitionen, die ihre Firmen in den nächsten drei Jahren in Deutschland planen. Ein dreistelliger Milliardenbetrag, so hieß es, sollte neue Investitionen dienen.

Das Ergebnis liegt ZDFheute vorab vor. Demnach hat sich die Stimmung in der Wirtschaft seit Amtsantritt der Bundesregierung zwar leicht gebessert - nicht aber die Neigung, in Deutschland zu investieren. Studienautor Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut sagt zu ZDFheute:

Ifo-Studie: Unternehmen skeptisch bei zusätzlichen Investitionen

Umfrage: Gute Noten für den Start der Bundesregierung

Mit dem Start der neuen Bundesregierung zeigen sich die Unternehmen laut Studie des Ifo-Instituts mehrheitlich dennoch zufrieden. In Schulnoten bewerten die Firmen die Bundesregierung im Schnitt mit einer Drei - 41 Prozent der befragten Unternehmen vergaben gar eine Eins oder Zwei. "Es gibt einen Vertrauensvorschuss an die neue Regierung", so Studienautor Wohlrabe vom Ifo-Institut. Immerhin 72,6 Prozent der Unternehmen geben an: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich seit Antritt der neuen Regierung etwas oder deutlich verbessert.