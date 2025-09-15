Trumps Wirtschaftspolitik:Zoll gefährdet britische Bioethanol-Industrie
Die größte Bioethanol-Anlage Großbritanniens steht vor dem Aus, nachdem Premier Starmer einen Zoll-Deal mit Trump geschlossen hat. Eine ganze Industrie ist gefährdet.
Sie bauen ihren Weizen nicht für Brot an, sondern für Benzin: Aus dem Weizen entsteht Bioethanol, das im E10 steckt. Tausende britische Landwirte verkaufen ihre Weizen-Ernte an zwei große Bioethanol-Fabriken, die mehr pro Tonne bezahlen als die Lebensmittelindustrie.
Landwirt Jamie Burrows ist einer von 12.000 britischen Bauern, die solchen Weizen anbauen. Er ist Landwirt in dritter Generation. Doch jetzt sieht er seinen Hof und eine ganze Zukunftsindustrie in Gefahr. Und das liegt an der Zoll-Politik von Donald Trump.
Zoll-Deal mit Fallstricken
Um einen möglichst guten Zoll-Deal für die britische Großindustrie rauszuholen, stimmte der britische Premierminister Keir Starmer einer neuen Zoll-Regelung zu, die für englische Bioethanol-Bauern nun zur Zeitbombe wird: Früher nämlich zahlten die Amerikaner Zoll, wenn sie im Vereinigten Königreich Bioethanol verkauften. Das schützte die britische Industrie und Landwirtschaft. In Zukunft kommt US-Bioethanol zollfrei nach Großbritannien - und das zerstört die britische Bioethanol-Produktion.
Ben Hackett, Chef der Raffinerie "Vivergo", beschreibt es so: "Die Amerikaner waren immer im Vorteil: Weil sie genmanipulierten Weizen nutzen konnten und Subventionen bekamen. Deshalb gab es früher Zölle auf deren Bioethanol, um uns hier zu schützen."
Zukunftsindustrie vor dem Aus
In Englands Norden will die Labour-Regierung von Keir Starmer eigentlich die Wirtschaft in Gang bringen. "Leveling up", das heißt, die Region auf denselben Standard zu bringen wie den Rest des Landes. Die Gegend leidet seit Jahren unter der Deindustrialisierung. Unterschiedliche Regierungen versuchen seit langem, neue Industrie und damit Aufschwung in Englands Norden zu bekommen.
Die Bioethanol-Produktion war bis jetzt die Chance, das mit einer Zukunftsindustrie zu erreichen. Doch die größte Bioethanol-Fabrik des Landes steht jetzt still und entlässt das Personal. Die britische Regierung gebe eine Zukunftstechnologie auf, beklagt Landwirt Jamie Burrows. "Unsere Regierung will doch die grüne Wirtschaft voranbringen. Da gibt es gerade große Chancen", sagt er.
Technologieabkommen zwischen USA und Großbritannien
Das alles koste Jobs und Investitionen in den erneuerbaren Energien, sagen sie hier. Die EU macht es anders - sie schützt europäische Firmen auch zukünftig vor dem günstigen US-Treibstoff.
Die Regierung Starmer wird entgegnen, dass das Vereinigte Königreich mit den USA ein weitreichendes Technologieabkommen vorbereitet und US-Präsident Trump große Investitionen in Künstliche Intelligenz, Datenzentren und das Finanzwesen bei seinem Staatsbesuch diese Woche mitbringen wird. Nur werden diese Arbeitsplätze nicht in den Gegenden Nordenglands entstehen, wo sie dringend gebraucht werden.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.
