Pharmaindustrie unter Druck:Irland: US-Zölle treffen "Viagra-Village"
Zölle auf Medikamente? Davor schreckt US-Präsident Trump nicht zurück. Mit Folgen für Patienten, aber auch die Pharmaindustrie in Europa. Besuch im "Viagra-Village" in Irland.
Die große Fabrik südlich von Cork unterstützt nicht nur die irische Wirtschaft - sondern weltweit auch Männer im Liebesrausch: Im sogenannten Viagra-Village stellt Pfizer den weltweit größten Anteil der blauen Pillen her. Die Gegend ist ein Powerhouse der irischen Wirtschaft. Die größten Pharmakonzerne der Welt produzieren hier. Medikamente sind Irlands Exportschlager.
Doch Trumps Zölle gefährden die Wirtschaft im Ort, fürchten hier einige. Ali Byrne zum Beispiel von der Gourmet Pantry, wo viele ein und ausgehen, um sich einen Kaffee oder andere Leckereien zu holen: "Wir machen viel Catering für die Pharma-Firmen - das hätte also schon Auswirkungen auf uns."
Kritik am EU-USA-Zolldeal
Statt vorher gar kein Zoll, fallen jetzt 15 Prozent auf die meisten Medikamente an, die sie in die USA exportieren: Kein guter Deal, meint Stadtrat Jack White.
John Twomey vom Sportverein hat den Pharma-Boom hier von Anfang an miterlebt. Dass US-Präsident Trump die Fabriken jetzt in die USA zurückzwingen will, hält er für Quatsch. Das lohne sich wirtschaftlich nicht.
Und auch Jack White glaubt nicht, dass die Firmen ihre Produktionsstätten aufgeben und in den USA neu aufbauen, wie sich das der US-Präsident vielleicht vorstellt. "Die werden sich mehr auf die EU fokussieren," meint er. "Und anderswo in der Welt."
Die Pharma-Industrie machte Carrigaline zur einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden im Land, erzählt Jack White. Überall neue Investitionen. Große Neubauviertel. Eine Schnellstraße von Cork und dem Flughafen zu den Produktionsstätten. Und der unmittelbar in der Nachbarschaft gelegenen Hafen ist neu ausgebaut: Von hier aus verschiffen sie die Medikamente direkt in alle Welt. Wegen der Trump Zölle jetzt wohl mehr in Richtung EU und Asien, sagen Experten.
Mehr Optimismus als Zollangst
Manche haben deswegen mehr Optimismus als Zollangst. Denn Irland zählt gerade ein Drittel mehr Unternehmens-Ansiedlungen als im Vorjahr, berichtet etwa Michael Lohan, Chef der staatlichen Wirtschaftsentwicklungs-Agentur IDA. Man habe die Strategie nach Bekanntwerden der Zölle angepasst. Keiner sei mit den Zöllen glücklich. Doch jetzt müssten Firmen in Irland eben ihre Produktivität und Innovationskraft erhöhen, um einen Teil der Zölle auszugleichen.
Optimismus auch in einem Hotel in Carrigaline, in dem internationale Geschäftsleute übernachten, von denen viele auch in den großen Pharma-Fabriken zu tun haben. Manager Jerry Healy lässt sich von Trumps Zöllen nicht aus der Ruhe bringen.
Irland braucht internationale Konzerne
Irlands Wohlstand beruht auf dem Erfolg der internationalen Konzerne. Über 80 Prozent der Körperschaftssteuer-Einnahmen des Landes kommen von multinationalen Konzernen, wie man sie hier nennt. Die Amtszeit von Präsident Trump liefe ja nicht ewig, mit ihm seien dann auch irgendwann die Zölle weg - hoffen sie hier.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für Irland und das Vereinigte Königreich.
Porsche fliegt aus dem Dax:Ein Rauswurf mit Symbolkraft
Preisexplosion bei Arzneimitteln:Pharmakosten jagen Kassenbeiträge in die Höhe
