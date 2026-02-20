Der Ratsvorsitz der Europäischen Zentralbank könnte früher als erwartet frei werden. Wären nun die Deutschen mal dran, die Institution der EU in Frankfurt zu leiten?

Angeblich will EZB-Chefin Lagarde ihren Job frühzeitig abgeben. Die Französin selbst dämpfte die Spekulationen. Trotzdem werden schon eventuelle Nachfolger gehandelt, unter anderem zwei Deutsche. 20.02.2026 | 1:03 min

Wir waren Papst. Aktuell sind wir Bob. Vielleicht sind wir demnächst EZB. Doch der Reihe nach: Wie die "Financial Times" herausgefunden haben will, könnte Christine Lagarde vorzeitig von ihrem Job als Chefin der Europäischen Zentralbank zurücktreten.

Die EZB dementierte zwar. Und Lagarde selbst sagte in einem Interview mit dem "Wall Street Journal", dass sie die in ihrer Amtszeit erreichten Erfolge konsolidieren wolle und ihre Grundannahme deshalb sei, dass das bis zum Ende ihrer Amtszeit dauern würde. Dennoch kocht die Gerüchteküche weiter.

Sie ist eine der mächtigsten Frauen der Welt. Ihre Entscheidungen wirken sich unmittelbar auf die Finanzen in der Euro-Zone aus - Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. 13.06.2024 | 3:45 min

Was Macron mit der Besetzung der EZB-Spitze zu tun hat

Denn eben jenes Gerücht wird auch deshalb so ernst genommen, weil es politisch Sinn ergibt. Die Spekulation geht so: Lagarde werde ihre regulär bis Oktober 2027 laufende Amtszeit nicht vollständig absolvieren, sondern vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April nächsten Jahres ihren Posten räumen. Präsident Emmanuel Macron darf bei der Wahl nicht mehr antreten, doch nur bis zum Ende seiner Amtszeit kann er noch aktiv Spitzenpositionen beeinflussen. Befürchtet wird nämlich, dass die Neubesetzung kompliziert werden könnte, sollte Frankreich eine rechtspopulistische Regierung bekommen.

Auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, hält Berichte über Lagardes vorzeitigen Rücktritt für plausibel: "Es macht Sinn, die Frage der Nachfolge vor den französischen Präsidentschaftswahlen zu regeln." Bei einem möglichen Wahlsieg der Rechtspopulisten könne es sonst lange dauern, "bis man sich mit Paris einigen kann", sagt Schmieding.

Der Dollar verliert seit Monaten an Wert, der Euro gewinnt. Das macht deutschen Exporteuren das Leben schwer. Ob der neue Fed-Chef Kevin Warsh das ändern kann und will, ist unklar. 30.01.2026 | 1:41 min

Welche deutschen Kandidaten für die EZB-Spitze im Gespräch sind

Kein Wunder also, dass nun offen über Nachfolgerinnen oder Nachfolger diskutiert wird. Auch zwei deutsche Namen fallen dabei besonders häufig: der des Bundesbank-Präsidenten Joachim Nagel und der von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Sie gilt als enge Beraterin von Lagarde.

Nagel überraschte kürzlich mit seiner plötzlichen Sympathie für Eurobonds, gemeinsamen europäischen Anleihen. Bislang ein deutsches "No-Go". Diese Kehrtwende galt als Indiz dafür, dass er Interesse am EZB-Vorsitz hat.

US-Präsident Trump hat Zölle gegen EU-Staaten angekündigt. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann spricht in Davos mit Bundesbankpräsident Joachim Nagel über mögliche Reaktionen auf diese Drohung. 21.01.2026 | 4:01 min

Italien und Frankreich beim EZB-Spitzenposten wohl außen vor

Wahrscheinlich wird der Posten von den vier großen Euro-Ländern untereinander ausgehandelt. Italien und Frankreich sind aber wohl außen vor. Frankreich hatte bereits zweimal den Vorsitz, und Italien stellte mit Mario Draghi den Vorgänger von Lagarde.

Blieben also noch Deutschland und Spanien. Beide standen noch nie an der EZB-Spitze, doch beide haben ein Problem. Spanien könnte an einem ungeschriebenen EZB-Gesetz scheitern, das da lautet: Präsident und Vize stammen nicht gleichzeitig aus Südeuropa. Denn die Vizepräsidentschaft ging vor kurzem genau dort hin, nämlich nach Kroatien.

Der renommierte Karlspreis geht an den früheren EZB-Chef Mario Draghi. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. 17.01.2026 | 0:25 min

Problem für Deutschland: Von der Leyen ist Kommissionspräsidentin

Noch schwieriger könnte es für Deutschland werden. Ursula von der Leyen ist bis 2029 EU-Kommissionspräsidentin. Der absolute Spitzenjob in der EU. Dazu noch den EZB-Vorsitz zu stellen, könnte äußerst heikel sein.

Das sieht auch Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft so: "Ich bin da skeptisch, denn der Proporz ist nicht ganz unwichtig - und Ursula von der Leyens Job spielt eine herausragende Rolle." Doch die Besetzung solcher EU-Ämter ist kompliziert, fast wie Schach und Puzzle gleichzeitig. Deshalb hofft Holger Schmieding: "Deutschland wäre nach nahezu 30 Jahren EZB mal an der Reihe. Und Deutschland hat diesmal zwei gute Kandidaten."

Der Dollar wankt, der Euro gewinnt an Bedeutung: Politische Unsicherheit in den USA schwächt das Vertrauen in die Leitwährung – und die EZB wittert eine historische Chance. 01.06.2025 | 2:43 min

Niederlande könnten der Gewinner sein

Am Ende könnte sich aber auch ein Dritter freuen: Der frühere niederländische Notenbankchef Klaas Knot ist alles andere als ein Außenseiter. Er wurde zumindest bei einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter EZB-Beobachtern zum Favoriten gekürt, vor dem früheren spanischen Notenbankchef Pablo Hernández de Cos. Auf Platz drei erst folgte Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

Deutschland ginge also demnach leer aus. Für Ulrich Kater, den Chefvolkswirt der DekaBank, wäre das kein Beinbruch.

Das ist ein echter Erfolg europäischer Integrationspolitik: Die Nationalität spielt bei der EZB keine Rolle. Sie ist ihrem Auftrag - der Preisstabilität - verpflichtet, und den erfüllt sie gut. „ Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

Den EU-Bürgern dürfte sowieso ziemlich egal sein, wer den EZB-Vorsitz hat: Hauptsache, die Institution hält die Inflation in Schach.

Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Warum drängt US-Präsident Trump auf niedrigere Zinsen? Warum hält Fed-Chef Powell dagegen? Und welche Auswirkungen hat das für uns in Deutschland? "Wirtschaft erklärt" mit Florian Neuhann. 30.01.2026 | 10:01 min