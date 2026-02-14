Vielfach wird im Handel nur noch digital gezahlt. Doch das schließt Menschen aus, Barzahlungen werden teurer. Verbände drängen auf klare Regelungen.

Kann Barzahlung weg? Wer was dagegen hat

Die Hürden für Barzahlungen steigen - das bringt die großen Verbraucher- und Sozialverbände auf den Plan. 14 Organisationen schlagen in einem gemeinsamen Appell Alarm und drängen die Bundesregierung zu klaren Vorgaben, damit Bargeld im Alltag nicht weiter an Bedeutung verliert.

Barzahlung im Alltag wird komplizierter

"Wir beobachten, dass Bargeldabhebungen und -zahlungen schwieriger werden", sagt Felicitas Makait vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Selbstbedienungskassen ließen teils nur Kartenzahlung zu, einige Geschäfte lehnten Bargeld komplett ab.

Auch im öffentlichen Bereich sei es schwieriger geworden: Bahn- und Schwimmbadtickets seien mancherorts nur noch digital erhältlich. Das erschwere die Teilhabe für viele.

Alle Menschen müssen selbst entscheiden können, wie sie bezahlen möchten - ob bar oder digital. „ Felicitas Makait, Verbraucherzentrale Bundesverband

Handel: Hohe Nachfrage, aber geringe Nutzung

Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland (HDE) spricht von einer "paradoxen Situation": Die Nachfrage nach Wahlfreiheit sei hoch, doch die tatsächliche Nutzung von Bargeld sinke deutlich. Dabei seien zumindest an den Hauptkassen im Supermarkt Bargeldzahlungen weiterhin "praktisch flächendeckend" möglich.

Wirtschaftliche Belastung für Händler

Dass in der Praxis immer seltener bar bezahlt wird, führt laut Handelsverband zu steigenden Kosten. Denn auch wenn Kartenzahlungen - besonders kontaktlose - stark zunehmen, müsse die Bargeldinfrastruktur unabhängig vom Transaktionsvolumen vorgehalten werden, was jede Barzahlung teurer mache.

"Gleichzeitig muss der Handel wirtschaftlich bleiben, um Preissteigerungen zu vermeiden", erklärt Binnebößel. Das alles sei nur schwer miteinander vereinbar.

Zugang zu Bargeld verschlechtert sich

Seit Jahren werden Bankfilialen und Automaten in Deutschland abgebaut, alternative Auszahlungswege gleichen das nur teilweise aus. Laut einer Befragung des Bundesverbands der Verbraucherzentralen berichten 29 Prozent der Menschen von längeren Wegen zum Automaten, 30 Prozent konnten in den vergangenen sechs Monaten mindestens einmal nicht bar bezahlen. Ein Viertel bemerkt steigende Gebühren bei Abhebungen.

Gefahr sozialer Ausgrenzung ohne Bargeld

Für bestimmte Gruppen sei Bargeld weiterhin unverzichtbar, appelliert Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband: Menschen ohne Konto, Wohnungslose oder Jugendliche ohne Smartphone könnten oft nur bar bezahlen - für sie gehe es um alltägliche Teilhabe.

Eine Gesellschaft ohne Bargeld schließt nicht nur Menschen aus, sondern ist verwundbar. „ Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes

Bargeld hat gesellschaftliche Funktionen

Bargeld funktioniert bei Stromausfällen und Cyberangriffen, schützt die Privatsphäre, erleichtert Budgetkontrolle und vermittelt Kindern grundlegende finanzielle Kompetenzen. Die Verbände warnen vor einer Abwärtsspirale: Weniger Zugang führe zu weniger Nutzung - und umgekehrt. Daher fordern sie klare Regeln, um Barzahlung und kostenlosen Bargeldzugang zu sichern.

Für den Handel wird Bargeld zum Kostenfaktor

Der Handel hingegen warnt vor starren Vorgaben. Für viele kleinere und mittlere Händler sei der Umgang mit Bargeld zunehmend zum Kostenfaktor geworden, kritisiert Ulrich Binnebößel. Filialschließungen und eingeschränkte Bankservices erschwerten sowohl die Abgabe von Tageseinnahmen als auch die Beschaffung von Wechselgeld - dazu kämen oft höhere Preise bei Einzahlungen.

Händler müssen immer mehr für das Handling von Bargeld ausgeben. „ Ulrich Binnebößel, Handelsverband Deutschland (HDE)

Damit steige der Aufwand für die Bargeldlogistik. Ohne eine bessere Infrastruktur könnte der Druck wachsen, Bargeld ganz zu vermeiden. Der HDE plädiert dafür, nicht den Handel zu verpflichten, Bargeld zu akzeptieren, sondern die Bargeldinfrastruktur insgesamt zu stärken.

