Während viele Kommunen noch über die Energiewende sprechen, hat Feldheim sie längst umgesetzt. Das Dorf in Brandenburg ist energieautark und wird dafür international bestaunt.

Feldheim in Brandenburg. Hier ist die Energiewende längst Realität: Seit 2010 ist das 130-Seelen-Dorf vollständig energieautark. Strom und Wärme stammen von Windrädern und einer Biogasanlage. 21.01.2026 | 4:19 min

Besuch aus Japan, Kenia oder Südkorea. Hier in Feldheim ist man die über 3.000 jährlichen Besucher längst gewohnt. Das Dorf in Brandenburg versorgt sich vollständig selbst mit Strom und Wärme. Windräder, eine Biogasanlage und eine Hackschnitzelheizung decken den gesamten Energiebedarf des Ortes, unabhängig von Gaspreisen, Ölimporten oder Energiekrisen.

Seit über 15 Jahren setzt das 130-Seelen-Dorf auf die eigenständige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das vor allem eins: Planungssicherheit und niedrige Energiekosten.

Wir bieten hier einen günstigen Strom an, der sag ich mal die Hälfte von dem kostet, was ein Ottonormalverbraucher in Deutschland bezahlen muss. „ Michael Knape, früherer Bürgermeister von Feldheim

Alles werde vor Ort produziert, aus natürlichen Ressourcen, erklärt Michael Knape, der 24 Jahre lang Bürgermeister von Feldheim war. Rund 12 Cent zahlen die Menschen in Feldheim für die Kilowattstunde Strom, etwa 7,5 Cent für Wärme. Teures Erdgas oder Heizöl? Das spielt hier keine Rolle.

Feldheim als Treiber der Energiewende

Die Energiewende in Feldheim startete Ende der 1990er-Jahre. Doreen und Michael Raschemann halfen mit, aus Feldheim den ersten energieautarken Ort Deutschlands zu machen. Das Ehepaar, damals noch junge Energieunternehmer, brachte die ersten Windräder ins Dorf. Die Idee stieß schnell auf Zustimmung. Nach drei Dorfversammlungen waren die Anwohnerinnen und Anwohner überzeugt.

Und das sind sie bis heute: Am Ortsrand stehen mittlerweile über 50 Windkraftanlagen, die jede Menge Strom produzieren. Deutlich mehr, als das Dorf selbst verbraucht, weiß Doreen Raschemann. Ein Bruchteil der Einspeisung eines Windrads würde reichen, um den ganzen Ort mit Strom zu versorgen.

Also beliefern wir hier nicht nur die Feldheimerinnen und Feldheimer, sondern schicken auch Strom vielleicht nach Potsdam oder Berlin oder andere Industriezentren. „ Doreen Raschemann, trieb Energiewende in Feldheim voran

Für die Wärmeversorgung der Haushalte sorgt die Biogasanlage der Agrargenossenschaft. Im Winter, wenn Spitzenlasten erreicht werden, schaltet sich die Hackschnitzelheizung dazu. Ein moderner Batteriespeicher gleicht Schwankungen des Stromnetztes aus.

Autarkie dank eigenem Netz

Das Besondere: Verteilt werden Strom und Wärme über ein eigens gebautes Strom- und Wärmenetz. Ein entscheidender Schlüssel zur Autarkie. Dadurch ist Feldheim nicht auf externe Netzbetreiber angewiesen und spart sich anfallende Netzentgelte.

Im Zuge des Netzbaus wurde sogar ein eigenes Energieversorgungsunternehmen gegründet. Die Feldheim Energie GmbH & Co. KG wird von einem Beirat geführt. Dieser kauft Wärme aus der Biogasanlage und Strom aus dem Windpark ein und gibt beides nahezu zu Selbstkosten an die Haushalte im Ort weiter. Fast alle Anwohnerinnen und Anwohner haben dafür Anteile an der Gesellschaft erworben. Für sie bedeutet das: mehr Unabhängigkeit, weniger Energiekosten.

Dezentrale Energieversorgung: ein Modell für viele?

Die dezentrale Energieversorgung - in Feldheim funktioniert sie. Der Grundgedanke hinter dem Vorzeigemodell sei laut dem ehemaligem Bürgermeister Knape durchaus auf den Rest der Bundesrepublik übertragbar.

Sich Feldheim wie eine Blaupause vorzustellen, dafür seien die Rahmenbedingungen deutschlandweit allerdings zu unterschiedlich. Trotzdem glaubt Knape an die Vorbildfunktion und Verbreitung des Modells: "Viele kleine Feldheims um Berlin könnten auch Berlin im Licht erstrahlen lassen."

Zumindest in der Theorie, die Umsetzung bleibt schwierig. In jedem Fall aber bietet Feldheim nationalen und internationalen Interessierten Inspiration und Expertise für individuelle Lösungen. Dafür wurde die einzige Dorfgaststätte zum "Neue Energien Forum" umgebaut. Und die Besucherströme aus aller Welt reißen nicht ab.

