Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung steigt. Das zeigt das neue Inklusionsbarometer. Wie berufliche Inklusion dennoch gelingen kann, zeigt Paul Lampe bei der Bahn.

Inklusiver Arbeitsplatz: "Dann habe ich das alles geschafft"

Züge sind seine Leidenschaft. Paul Lampe arbeitet in der Warenlogistik der Deutschen Bahn und kommt seinem Wunsch nach einem festen Job Schritt für Schritt näher. 03.11.2026 | 15:05 min

Die Zahl der Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt sinkt weiter. Das zeigt das aktuelle Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes. Im Jahresdurchschnitt 2025 waren demzufolge knapp 185.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Damit betrug die Arbeitslosenquote zwölf Prozent. Der Trend wird sich für dieses Jahr fortsetzen.

Das sei der höchste Wert seit der ersten Ausgabe 2013 der jährlichen Studie und damit ein Negativrekord, so Aktion Mensch. Auch die Kündigungsbereitschaft der Unternehmen sei gestiegen.

Arbeitgeber*innen setzen in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an - und damit bei ihren Mitarbeiter*innen mit Behinderung. „ Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch

Einziger Lichtblick: Die betriebliche Inklusion sei leicht gestiegen, das heißt der Anteil jener Firmen, die ihrer gesetzlichen Pflicht nachgekommen sind, Menschen mit Behinderung einzustellen.

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Arbeit für die Bordgastronomie der Bahn

Denn wenn Rahmenbedingungen passen, kann Beschäftigung gelingen. Wie etwa bei Paul Lampe. Er arbeitet im Team Warenlogistik am Berliner Hauptbahnhof für die Bordgastronomie der Deutschen Bahn.

Das ist mein größter Traumjob. Denn Züge sind mein größtes Hobby. „ Paul Lampe, arbeitet für die Deutsche Bahn

Digitale Bestellungen annehmen, Waren im Lager zusammenstellen, zum Gleis transportieren - das sind Lampes Aufgaben. Kommt ein Zug, muss es schnell gehen. Und manchmal gibt's Gleiswechsel. Nicht ganz einfach.

"Anfangs war das schon schwer für mich - mit den ganzen Waren. Wo alles steht und wo das alles hinkommt", gesteht Lampe. Doch er ist engagiert und lernt dazu. Inzwischen nimmt er routiniert Buchungen an, bringt Getränke und Speisen zum entsprechenden Zug - auch durch das Getümmel am Bahnsteig.

Paul Lampe freut sich sehr über seinen Job in der Warenlogistik der Deutschen Bahn. Quelle: ZDF

Arbeit für die Deutsche Bahn, angestellt bei Werkstatt

Paul Lampe hat eine Lernbeeinträchtigung, Lesen und Schreiben fallen ihm schwer. Acht Jahre hat er in den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Ebenfalls im Lager.

Doch er wollte seine Fähigkeiten auch andernorts einsetzen. Seine Leidenschaft sind Züge, er ist Mitglied in einem Eisenbahnverein. Sein großer Traum jedoch: ein Arbeitsplatz bei der Deutschen Bahn.

Ein erster Schritt dorthin ist dieser so genannte Außenarbeitsplatz der Werkstatt. Er ermöglicht die Arbeit in einem Unternehmen, formal bleibt es jedoch eine Anstellung bei der Werkstatt.

Unterstützung vom Jobcoach

Dabei gibt es Unterstützung: Ein Jobcoach der Werkstatt begleitet bei der Einarbeitung. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Nicht nur, um Abläufe zu festigen, sondern auch um Sicherheit zu geben - auch im Miteinander. Das stärkt auch Lampes Selbstbewusstsein.

Da sind Kollegen, die sind auf Augenhöhe mit ihm, die unterhalten sich ganz normal mit ihm. Und das hat ihn sehr gefördert. „ Christian Eisenhauer, Jobcoach Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Schon in der Werkstatt habe Lampe Kompetenzen gezeigt, die wichtig seien für den Arbeitsmarkt: Er sei immer pünktlich gewesen, habe mit angepackt, sei offen für Neues und habe viel ausprobiert. Dadurch sei er immer selbstsicherer geworden, ergänzt Eisenhauer.

Paul Lampe tut dem Team sehr gut

Auch seine Vorgesetzten sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, freuen sich über seine Motivation und das Wissen, das er sich im Job erarbeitet hat. Seine anfängliche Zurückhaltung sei gewichen. "Er wirkt dort auch in teilweise stressigen Zeiten als Ruhepol und tut dem Team sehr gut dadurch", sagt sein Chef Gregor Pliefke.

Gute Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten

Paul Lampe hofft, durch seine gute Arbeit auch seinem Wunsch nach dem Arbeitsvertrag von der Deutschen Bahn ein Stück näher zu kommen.

Der Personalverantwortliche freut sich über diesen Wunsch: "Wir arbeiten gern zusammen", betont Enrico Spannaus, Standortleiter Warenlogistik Berlin. Lampe bringe alles mit, was das Unternehmen wünsche. Er müsse aber noch die Zahlen abwarten, wie viel Personal er im nächsten Jahr einstellen dürfe.

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Lampe will auf jeden Fall für sein Ziel weiter engagiert arbeiten. Auch die Kollegen würden sich freuen, wenn es klappt.

Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen, dass der Paul (…) uns als Kollege erhalten bleibt. Paul ist schon Teil von uns. „ Paul Schlieker, Kollege von Paul Lampe

Lampe ist auch jetzt schon stolz und glücklich, bei der Bahn zu sein: "Anfangs habe ich gedacht - 'ob ich das schaffe?' - Und dann habe ich das doch alles geschafft", resümiert er. Und deshalb ist für ihn auch klar: "Ich gehe nicht mehr in die Werkstatt zurück."