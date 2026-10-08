Olympische Jugendspiele : Flüchtlingsteam startet im Senegal

von Susann von Lojewski 08.10.2026 | 12:54 |

Bei den Olympischen Jugendspiele im senegalesischen Dakar treten Jugendliche aus aller Welt gegeneinander an. Mit dabei ist auch ein Team von jungen Geflüchteten.