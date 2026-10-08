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ZDF-Mittagsmagazin

Olympische Jugendspiele: Flüchtlingsteam startet im Senegal

Olympische Jugendspiele:Flüchtlingsteam startet im Senegal

von Susann von Lojewski

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Kenianisches Flüchtlingsteam mit Eliud Kipchoge.

Bei den Olympischen Jugendspiele im senegalesischen Dakar treten Jugendliche aus aller Welt gegeneinander an. Mit dabei ist auch ein Team von jungen Geflüchteten.

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