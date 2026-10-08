Olympische Jugendspiele:Flüchtlingsteam startet im Senegal
von Susann von Lojewski
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Bei den Olympischen Jugendspiele im senegalesischen Dakar treten Jugendliche aus aller Welt gegeneinander an. Mit dabei ist auch ein Team von jungen Geflüchteten.
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