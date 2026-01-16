Action im Boot mit Ball:Kanupolo: Rasant, ruppig und ein Riesenspaß
von Lana Ulman
|
Helm auf, Schutzweste an, das Paddel fest in der Hand: Los geht’s im Kajak auf‘s Wasser, immer dem Ball hinterher. Kanupolo, ein Sport für die ganze Familie, lädt zum Austoben ein.
