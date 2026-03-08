Biathlon-Weltcup in Kontiolahti:Platz 16: Deutsche Frauen-Staffel schlecht wie nie
Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti mit Platz 16 ein historisches Debakel erlebt. Das DSV-Quartett stand gar kurz vor der Überrundung.
Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti ein historisches Debakel erlebt. Nach einem Regelverstoß von Toptalent Marlene Fichtner und weiteren Fehlern belegte das DSV-Quartett mit Fichtner, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt nur den 16. Rang. Es ist das bisher schlechteste Ergebnis einer DSV-Frauenstaffel im Weltcup.
Fichtner gibt einen Schuss zu wenig ab: Zeitstrafe
Fichtner hatte als Startläuferin im Liegendanschlag beim Nachladen einen Schuss zu wenig abgegeben. Das DSV-Team erhielt dadurch zwei Strafminuten und fiel aussichtslos zurück. "In meinem Kopf war nur: Hauptsache nicht in die Strafrunde. Auf der Strecke ist mir dann aufgefallen, dass ich mindestens dreimal hätte nachladen müssen", sagte Fichtner im ZDF bedrückt. Sie sei "natürlich überhaupt nicht zufrieden."
Deutschland (1+12) hatte 6:35,1 Minuten Rückstand auf Sieger Schweden. Kein Wunder, wenn Janina Hettich-Walz frustriert von einem "gebrauchten Tag" sprach. Bisher waren zwei zwölfte Plätze die schlechtesten deutschen Staffel-Ergebnisse im Weltcup gewesen. "So was kann passieren, aber darf natürlich nicht. Sie war völlig durch den Wind. Das müssen wir abhaken", sagte Cheftrainer Kristian Mehringer, nachdem das deutsche Team sogar vor einer Überrundung stand. "Das Rennen hake ich sofort ab und will ich auch nicht bewerten", sagte Mehringer weiter.
Zweites Staffel-Drama für Fichtner
Für Fichtner, die in Kontiolahti mit Platz vier im Massenstart und Rang fünf im Einzel zuvor für zwei Lichtblicke gesorgt hatte, war es schon das zweite Staffel-Drama in nur sechs Wochen. Die Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto mit Leonhard Pfund im Januar hatte sie eigentlich gewonnen, das DSV-Duo war nachträglich aber disqualifiziert worden, weil Fichtner nach dem letzten Liegendschießen ihr Gewehr nicht regelkonform geschultert hatte.
Der Weltcup in Kontiolahti wird am heutigen Sonntag mit dem Männer-Massenstart (16:55 Uhr/ZDF) abgeschlossen. Am Donnerstag geht es dann mit dem Weltcup in Otepää/Estland weiter. Es ist die vorletzte Station des Winters.
