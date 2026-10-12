Glove Story in Frankfurt:Boxen lernen bei Profis
von Susana Santina
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Die 30-jährige Tavi ist Profiboxerin und hat in Frankfurt einen Boxclub gegründet, in dem auch Frauen und Kinder begeistert Boxen lernen.
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