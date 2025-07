Schwimm-WM - Freiwasser : Florian Wellbrock: Gold auch mit der Staffel

von Volker Grube 21.03.2025 | 15:40 |

Was Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Singpur auch beginnt, es wird zu Gold. Diesmal in der Freiwasser-Staffel mit Celine Rieder, Isabel Gose und Oliver Klemet.