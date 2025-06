Ozeankonferenz der Vereinten Nationen beginnt

von Elisa Miebach 09.06.2025 | 19:00 |

In Nizza hat die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen begonnen. Im Fokus steht der Artenschutz in den Meeren, denn Unternehmen planen in großem Stil den Rohstoffabbau am Meeresboden.