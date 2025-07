Loveparade-Katastrophe jährt sich zum 15. Mal

von Thomas Münten 24.07.2025 | 12:00 |

Im Jahr 2010 starben bei einer Massenpanik in Duisburg 21 Menschen. Mit einer "Nacht der 1000 Lichter" erinnerten Angehörige an die Opfer - wohl zum letzten Mal in dieser Art.