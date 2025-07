Trump will Kurs gegen Obdachlose in den USA verschärfen

US-Präsident Donald Trump will gegen wohnungslose Menschen vorgehen, die sich in der Nähe seines Amtssitzes in Washington aufhalten. Der Republikaner sagte auf die Frage eines Reporters zu Obdachlosen im Park vor dem Weißen Haus:

Trump fährt harten Kurs gegen Obdachlose

Der Präsident fährt einen harten Kurs gegenüber Obdachlosen. Am Vortag hatte er eine Anordnung unterzeichnet, die es erleichtern soll, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen zwangsweise in Einrichtungen einzuweisen. Bundesmittel sollen bevorzugt an Städte fließen, die entschieden gegen wildes Campen, offenen Drogenkonsum und andere Formen von Straßenobdachlosigkeit vorgehen.

Zahl der Obdachlosen in den USA gestiegen

Im Vergleich zu anderen Industrienationen verfügen die USA über ein weniger ausgeprägtes soziales Sicherheitsnetz. Die gesellschaftliche Kluft in der größten Volkswirtschaft der Welt ist groß. Die Zahl der obdachlosen Menschen im Land ist zuletzt deutlich gestiegen. Nicht nur auf den Straßen Washingtons, sondern auch in anderen US-Großstädten sieht man viele Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen.

Laut einem Bericht des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) von Dezember 2024 liegen die Hauptursachen für den Anstieg unter anderem im Mangel an bezahlbarem Wohnraum, in den Folgen der Corona-Pandemie und Naturkatastrophen sowie in den Belastungen durch die Aufnahme von Migranten in einigen Regionen des Landes.