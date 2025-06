15 tödliche Badeunfälle am Wochenende

von Ralph Goldmann 26.06.2025 | 19:00 |

Am Wochenende gab es ungewöhnlich viele Badeunfälle in Deutschland. Laut DLRG war es mit 15 Ertrunkenen das in dieser Hinsicht bislang tödlichste in diesem Jahr.