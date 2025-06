Gremium verkleinert: Kontrolle der Nachrichtendienste ausgehöhlt?

Geheime Sitzung: Ein Abteilungsleiter aus dem Verteidigungsministerium auf dem Weg zum abhörsicheren Raum, in dem das PKGr tagt. (Archiv)

Doch Schwarz-Rot hat das Gremium verkleinert, von 13 auf 9 Abgeordnete. Das bilde das neue Kräfteverhältnis im Bundestag ab. Doch weil die zwei AfD -Kandidaten und die Kandidatin der Linken am heutigen Donnerstag im Bundestag keine Mehrheit bekamen, sind nun lediglich sechs Abgeordnete die neuen Kontrolleure - und davon ist nur ein einziger Politiker aus der Opposition: Der Grüne Konstantin von Notz.

Der Nachrichtendienst-Experte Luca Manns von der Uni Köln kritisiert das gegenüber ZDF Frontal: "Ein einziges Mitglied der Opposition wird nun die mehr als 10.000 Beschäftigten der Nachrichtendienste des Bundes kontrollieren. Zumindest staatspolitisch scheint dies erklärungsbedürftig, um in der Bevölkerung keine Zweifel an der Effektivität der nachrichtendienstlichen Kontrolle zu säen."

Wie funktioniert das geheime PKGr?

Über die Treffen des Gremiums ist naturgemäß wenig bekannt, sie dauern oft mehrere Stunden, finden in einem abhörsicheren Raum im Bundestag statt, Handys müssen draußen bleiben. Die Dienste informieren dort etwa über Spionage-Fälle, Cyber-Angriffe oder terroristische und extremistische Bedrohungen.

Das Gremium kann auch eigenständig Berichte anfordern, Akten einsehen und Dienste-Mitarbeiter befragen. Was besprochen wird, darüber müssen die Mitglieder schweigen. Dennoch sollte man nicht unterschätzen, was eine kritische Begleitung - insbesondere durch die Opposition - bewirken kann.

CDU: Kleineres Gremium für mehr Vertraulichkeit

Ein kleineres Gremium erhöht die Vertraulichkeit und ist zugleich ein Signal an befreundete Nachrichtendienste: Wir nehmen ihre Sicherheitsbedenken sehr ernst.

Doch eine kleinere Zahl an Mitgliedern ist kein Garant für Geheimhaltung - wichtiger ist, wer im Gremium sitzt. Die Kandidaten der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD hatten bereits in der vergangenen Legislatur keine Mehrheit erhalten. Auch Kandidaten der Linken und der Grünen waren in der Vergangenheit durchgefallen.