Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Dries Mertens hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Er werde nur noch beim Abschiedsspiel seines langjährigen Teamkollegen Marek Hamsik am 5. Juli in Bratislava spielen, erklärte der 38-Jährige. Mertens' Vertrag bei Galatasaray Istanbul läuft Ende Juni aus.

Der Offensivspieler war Teil der sogenannten "Goldenen Generation" in der belgischen Nationalmannschaft. In 109 Länderspielen schoss er 21 Tore. Seine erfolgreichste Zeit im Vereinsfußball hatte Mertens in seinen neun Jahren bei der SSC Neapel.