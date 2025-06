Wetter am Donnerstag: Gewitter, Starkregen und Sturmböen möglich

Am Morgen zeigen sich die Gewitter zunächst in den südwestlichen Grenzregionen. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie in Teilen von Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg und Bayern warnt der DWD bereits vor starken Gewittern. Zur Mittagszeit verschieben sich die Schauer dann immer weiter Richtung Osten.