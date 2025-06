Berlin: Todesopfer und Schwerverletzte durch Unwetter

Heftige Sturmböen sorgen in Berlin für zahlreiche Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Bei heftigem Unwetter in Berlin ist nach Angaben der Feuerwehr mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Baum sei auf ein fahrendes Auto gefallen, der Insasse sei noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verstorben, erklärte die Berliner Feuerwehr am Montag, nähere Angaben zum Unfallort machte sie zunächst nicht.

Gewitter und Blitze sind schön anzusehen, werden aber von vielen Menschen sehr unterschätzt. Was sollte man tun und lassen, wenn ein Unwetter aufzieht?

S-Bahn-Verkehr zeitweise lahmgelegt

Das durch das Sturmtief "Ziros" ausgelöste Extremwetter legte auch den S-Bahn-Verkehr in Berlin lahm. Zeitweise verkehrten überhaupt keine Züge im Berliner S-Bahnnetz.

Am Montagabend wurden einzelne Linien teilweise wieder in Betrieb genommen, der Großteil des Verkehrs stand aber nach wie vor still, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.