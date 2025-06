Unwetter: Wichtige Bahnstrecke Berlin-Hamburg zeitweise gesperrt

S-Bahn-Verkehr in Berlin zeitweise voll ausgesetzt

Mittlerweile rollt auch der S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt selbst langsam wieder an. Laut einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens fuhren am Abend lediglich zwei Linien - und die auch nur verkürzt.

Feuerwehr meldet über 400 Einsätze binnen 90 Minuten

Die Feuerwehr rückte in Berlin zu zahlreichen Einsätzen aus. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Drei weitere wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Es gab demnach mehr als 500 Einsätze. Nach wie vor gebe es ständig neue Einsätze. Ein Sprecher sagte:

Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend vor starken Gewittern und orkanartigen Böen und maximalen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde laut DWD am frühen Abend in Brandenburg an der Havel westlich von Berlin gemessen. Dort waren es 105 Kilometer pro Stunde.