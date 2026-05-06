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Hoffenheims Cerci: Ausgleich "super ärgerlich"

TSG kassiert Tor kurz vor Schluss:Hoffenheims Cerci: Ausgleich "super ärgerlich"

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Selina Cerci am 06.05.26

Nach dem Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim sprechen Selina Cerci und Franziska Kett im ZDF-Interview.

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