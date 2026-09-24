Biografie

Miron Muslic wurde 1982 in Bosnien-Herzegowina geboren und flüchtete als Kind aufgrund des Bosnienkrieges mit seiner Familie nach Österreich.

Seine Trainerlaufbahn begann er 2020 beim Floridsdorfer AC und trainierte anschließend beim KSK Cercle Brügge in Belgien. Im Januar 2025 wurde er Trainer des englischen Vereins Plymouth Argyle.

Zur Saison 2025/26 unterschrieb Miron Muslic einen Vertrag beim FC Schalke 04.