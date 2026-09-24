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Miron Muslic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Miron Muslic

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Miron Muslic ist ein bosnisch-österreichischer Fußballtrainer. Mit dem FC Schalke 04 schaffte er in der Saison 2025/26 die Rückkehr in die Bundesliga. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Miron Muslic.

Aktuelle Nachrichten zu Miron Muslic

  1. Schalke-Trainer Miron Muslic jubelt während des Spiels gegen Union Berlin.

    Schalke-Trainer im aktuellen sportstudio:Muslic: "Habe vor, sehr lange auf Schalke zu bleiben!"

    von Heiko Buschmann
    mit Video18:40
  2. US Open Tennis

    ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: US Open, Basketball-WM und Bundesliga

    von Christian Nürnberger
  3. Schalke-Keeper Loris Karius pariert einen Kopfball von Dayot Upamecano

    S04-Keeper Karius in Topform:Schalke erkämpft sich einen Punkt gegen Bayern

    mit Video10:45
  4. Schalke bildet beim DFB-Pokal gegen den Halleschen FC einen Teamkreis.

    Bundesliga-Aufsteiger:Schalke: Mit Muslic-Power die Klasse halten

    von Heiko Buschmann
    mit Video8:02
  5. Edin Dzeko und Janik Bachmann unterhalten sich beim Training

    Matchball zum Aufstieg:Wie sich Schalke für die erste Liga neu erfinden muss

    von Heiko Buschmann
    mit Video7:34
  6. Fußballtrainer Miron Muslic von FC Schalke 04 steht mit einigen Fußballern des Vereins am 28.11.2025 zusammen, im Spiel gegen SC Paderborn.

    Aufstiegsrennen in die Bundesliga:Schalke zwischen Rechnen und Träumen

    von Heiko Buschmann
    mit Video7:39
  7. Fußballer Edin Dzeko beim Mannschaftstraining des FC Schalke 04 am 23.01.2026 in Gelsenkirchen.

    Ein Weltstar in der Zweiten Liga:Schalke macht mit Dzeko Ernst in Sachen Aufstieg

    von Heiko Buschmann
    mit Video0:11
  8. Miron Muslic von FC Schalke 04 Jubel vor den Fans

    2. Fußball-Bundesliga:Wie Schalke 04 von Trainer Muslic wachgeküsst wurde

    von Heiko Buschmann
    mit Video0:50
  9. Spieler und Trainer des FC Schalke jubeln

    S04 schon reif für den Aufstieg?:Was hinter Schalkes starkem Saisonstart steckt

    von Ralf Lorenzen
    mit Video17:44
  10. Der neue Trainer von FC Schalke 04 Miron Muslic vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen am 20.06.2025.

    Neuer Trainer tritt Dienst an:Muslic: "Schalke immer noch ein Gigant"

    mit Video14:30

Miron Muslik bei Schalke

Schalke-Trainer Miron Muslic jubelt während des Spiels gegen Union Berlin.

Muslic: "Habe vor, sehr lange auf Schalke zu bleiben!"

Biografie

Miron Muslic wurde 1982 in Bosnien-Herzegowina geboren und flüchtete als Kind aufgrund des Bosnienkrieges mit seiner Familie nach Österreich.
Seine Trainerlaufbahn begann er 2020 beim Floridsdorfer AC und trainierte anschließend beim KSK Cercle Brügge in Belgien. Im Januar 2025 wurde er Trainer des englischen Vereins Plymouth Argyle.
Zur Saison 2025/26 unterschrieb Miron Muslic einen Vertrag beim FC Schalke 04.

Weitere Fußballtrainer