Ilse Aigner
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Ilse Aigner ist seit 2011 Vorsitzende des CSU-Bezirksverbandes Oberbayern und seit 2018 Landtagspräsidentin von Bayern. Sie gilt als wahrscheinliche Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz sie für das höchste politische Amt in Deutschland nominiert hat. Nachrichten und Hintergründe zu Ilse Aigner im Überblick.
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Portrait der CSU Politikerin
Lebenslauf von Ilse Aigner
- Ilse Aigner wurde am 07.12.1964 in Feldkirchen-Westerham in Bayern geboren.
- Von 1981 bis 1985 absolvierte sie eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin.
- Von 1990 bis 1994 arbeitete sie bei Eurocopter in der Entwicklung von Systemelektrik für Hubschrauber.
- Seit 1985 ist sie Mitglied der CSU und war ab 1990 kommunalpolitisch sowie im Bayerischen Landtag aktiv.
- Von 1998 bis 2013 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags.
- Am 31. Oktober 2008 wurde sie im Kabinett von Angela Merkel Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
- Im Oktober 2013 wechselte sie zurück in die bayerische Landespolitik und wurde Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie sowie stellvertretende Ministerpräsidentin.
- Von März bis November 2018 war sie Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr.
- Am 05.11.2018 wurde sie zur Präsidentin des Bayerischen Landtags gewählt.