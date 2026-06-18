Curacao und Co.: Die ersten Tore der WM-Debütanten

Torhüter zu DFB-Comeback :Neuer: Noch einmal eine WM zu spielen "ein Geschenk"
mit Video31:22
Vier Nationen geben ihr WM-Debüt, drei davon haben in ihrer ersten Partie getroffen. Für Curacao, Jordanien und Usbekistan sofort Gründe zum Jubeln.
Vier Teams sind erstmals bei einer WM dabei, drei davon erzielten bereits ihren ersten Treffer:
1. Curaçao – Livano Comenencia erzielte beim 1:7 gegen Deutschland den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.).
2. Jordanien – Ali Olwan erzielte beim 1:3 gegen Österreich den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.).
3. Kap Verde – erzielte als einziger Neuling keinen Treffer im Debütspiel. Feierte mit dem 0:0 gegen Europameister Spanien allerdings den bisher größten Erfolg
4. Usbekistan - Abbosbek Fayzullayev erzielte beim 1:3 gegen Kolumbien den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (60.).