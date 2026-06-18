Vier Nationen geben ihr WM-Debüt, drei davon haben in ihrer ersten Partie getroffen. Für Curacao, Jordanien und Usbekistan sofort Gründe zum Jubeln.

Curacao und Co.: Die ersten Tore der WM-Debütanten

Vier Nationen geben ihr WM-Debüt, drei davon haben in ihrer ersten Partie getroffen. Für Curacao, Jordanien und Usbekistan sofort Gründe zum Jubeln. 18.06.2026 | 1:10 min

Vier Teams sind erstmals bei einer WM dabei, drei davon erzielten bereits ihren ersten Treffer:

1. Curaçao – Livano Comenencia erzielte beim 1:7 gegen Deutschland den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.).

2. Jordanien – Ali Olwan erzielte beim 1:3 gegen Österreich den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.).

3. Kap Verde – erzielte als einziger Neuling keinen Treffer im Debütspiel. Feierte mit dem 0:0 gegen Europameister Spanien allerdings den bisher größten Erfolg