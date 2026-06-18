DFB-Gegner Elfenbeinküste:ZDF-Reporter Zschiedrich: "Erster richtiger Prüfstein"
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ZDF-Reporter Florian Zschiedrich hebt vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl die Defensive der Elfenbeinküste hervor. Die Ivorer haben in der WM-Quali kein Gegentor kassiert.
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