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Fußball-WM 2026: Elfenbeinküste "erster richtiger Prüfstein"

DFB-Gegner Elfenbeinküste:ZDF-Reporter Zschiedrich: "Erster richtiger Prüfstein"

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Florian Zschiedrich | ZDF-Reporter in Winston-Salem

ZDF-Reporter Florian Zschiedrich hebt vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl die Defensive der Elfenbeinküste hervor. Die Ivorer haben in der WM-Quali kein Gegentor kassiert.

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