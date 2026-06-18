Beide Teams weiter ohne Sieg:Tschechien verspielt Führung gegen Südafrika
Tschechien wartet auch nach dem zweiten WM-Gruppenspiel auf den ersten Sieg. Gegen Südafrika kam das Team trotz langer Führung nur zu einem 1:1. Nun muss ein Sieg gegen Mexiko her.
Patrik Schick blieb erneut blass - und Tschechien droht bei der Fußball-WM das frühe Aus: Das Team um den Bundesliga-Star kam im Duell der Auftakt-Verlierer gegen Südafrika nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und braucht zum Abschluss der Gruppe A gegen Gastgeber Mexiko einen Sieg. Dasselbe gilt für "Bafana-Bafana", die parallel am 24. Juni gegen Südkorea antreten.
Zweite Schiedsrichterin bei einer Fußball-WM
Unter der Leitung der erst zweiten WM-Schiedsrichterin Tori Penso brachte Michal Sadilek (6.) Tschechien früh in Führung, doch Teboho Mokoena (83., Handelfmeter) schlug in Atlanta spät zurück. Die US-Amerikanerin trat in die Fußstapfen der Französin Stéphanie Frappart, die vor vier Jahren in Katar mit ihrem Einsatz beim Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2) als Pionierin Geschichte geschrieben hatte. Penso zeigte eine sehr souveräne Leistung.
Die Tschechen hofften nach dem 1:2 gegen Südkorea auf einen stärkeren Schick. Der Starspieler hatte zum Auftakt nur elf Ballkontakte und blieb ohne Schuss aufs Tor, wurde nach 63 Minuten völlig frustriert ausgewechselt. Trotz der Kritik aus der Heimat schenkten ihm die Mitspieler das volle Vertrauen. "Wir müssen ihn einfach in die bestmöglichen Positionen bringen und ihm helfen", sagte Kapitän Ladislav Krejci. Das Team brauche die "Fähigkeiten" des Leverkuseners.
Tschechien beginnt stark, lässt aber schnell nach
Und tatsächlich kam Schick schon nach 45 Sekunden frei am Fünfer zum Kopfball, doch der Abschluss missglückte vollkommen. Tschechien drückte aufs Tempo, überrannte den Außenseiter in der Anfangsphase. Sadilek belohnte den Blitzstart nach einem schnellen Einwurf und perfekter direkter Ablage von Alexandr Sojka. Erst nach rund einer Viertelstunde bekam "Bafana-Bafana" den Angriffswirbel der Europäer besser in den Griff.
Es entwickelte sich nun ein Spiel auf Augenhöhe - allerdings auf überschaubarem Niveau. Gefahr vor den Toren entstand bis zur Halbzeit kaum. Nach dem Seitenwechsel drängten die Tschechen auf eine schnelle Vorentscheidung, doch Lukas Cerv (47.) und erneut Schick (48.) vergaben gute Gelegenheiten. Erneut endete die Druckphase aber im Eiltempo, die Begegnung plätscherte vor sich hin. Südafrika mühte sich, doch es fehlten gänzlich die Mittel im Offensivspiel.
Handelfmeter rettet Südafrika
Der harmlose Kopfball von Evidence Makgopa war nach 74 Minuten der erste Schuss überhaupt auf das Tor des Ex-Leverkuseners Matej Kovar. Ein Elfmeter musste schließlich helfen.
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