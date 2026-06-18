Auf der Pressekonferenz im Teamquartier in Winston-Salem berichtete Manuel Neuer von einer Aussprache mit Oliver Baumann nach seiner Rückkehr ins DFB-Team.

Die Rückkehr von Manuel Neuer in das Tor der deutschen Nationalmannschaft bedeutete für Oliver Baumann die Degradierung zur Nummer zwei. Auf der Pressekonferenz in Winston-Salem verriet Neuer, dass er ein Gespräch mit Baumann führte.

"Nachdem wir in Herzogenaurach zusammengekommen sind haben wir lange miteinander gesprochen und auch darüber geredet, wie die ganze Entwicklung war, wie es dazu gekommen ist. Wir haben uns ausgetauscht und wirklich offene Worte gefunden."