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Fußball-WM 2026: Neuer über Aussprache mit Baumann

Neuer über Aussprache vor der WM:Neuer berichtet von Aussprache mit Baumann

von Johanna Rüdiger

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Der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer hält beim Training in Winston-Salem einen Ball

Auf der Pressekonferenz im Teamquartier in Winston-Salem berichtete Manuel Neuer von einer Aussprache mit Oliver Baumann nach seiner Rückkehr ins DFB-Team.

Die Rückkehr von Manuel Neuer in das Tor der deutschen Nationalmannschaft bedeutete für Oliver Baumann die Degradierung zur Nummer zwei. Auf der Pressekonferenz in Winston-Salem verriet Neuer, dass er ein Gespräch mit Baumann führte.

"Nachdem wir in Herzogenaurach zusammengekommen sind haben wir lange miteinander gesprochen und auch darüber geredet, wie die ganze Entwicklung war, wie es dazu gekommen ist. Wir haben uns ausgetauscht und wirklich offene Worte gefunden."

Außerdem attestierte der 40-Jährige seinem Teamkollegen starke Leistungen in der WM-Qualifikation und betonte den Zusammenhalt unter den Torhütern.

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