Deutsches Aus im Davis Cup:Krawietz: "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß"
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Die deutschen Tennis-Profis Kevin Krawietz und Tim Pütz sprechen nach der Niederlage im Davis Cup gegen Großbritannien im ZDF-Interview bei Jannik Schneider.
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