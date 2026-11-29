Weltcup in China:Snowboard-Mixed-Team gewinnt zum Auftakt
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Die deutschen Snowboarder gewinnen zum Weltcup-Auftakt. Im Mixed-Team der Alpin-Boarder fahren Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister zum Sieg.
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