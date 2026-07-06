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Kane versagt Stimme nach epischem England-Sieg

Zu laut "Wonderwall" gesungen?:Kane versagt Stimme nach epischem England-Sieg

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Was für ein Spiel, was für ein Jubel bei den Engländern nach dem hart erkämpften Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion. Kapitän Harry Kane kann im Interview kaum noch sprechen.

Harry Kane

Da hat wohl jemand zu laut "Wonderwall" gesungen. Englands Kapitän Harry Kane klingt nach dem epischen Duell mit Mexiko hörbar mitgenommen.

06.07.2026 | 0:18 min
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