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Zu laut "Wonderwall" gesungen?:Kane versagt Stimme nach epischem England-Sieg
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Was für ein Spiel, was für ein Jubel bei den Engländern nach dem hart erkämpften Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion. Kapitän Harry Kane kann im Interview kaum noch sprechen.
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