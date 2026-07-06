Zu laut "Wonderwall" gesungen? : Kane versagt Stimme nach epischem England-Sieg

06.07.2026 | 10:11 |

Was für ein Spiel, was für ein Jubel bei den Engländern nach dem hart erkämpften Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion. Kapitän Harry Kane kann im Interview kaum noch sprechen.