Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Der ewige Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von der WM-Bühne - und nimmt den Gastgeber USA nach der Trump-Infantino-Debatte gleich mit. Das war die WM-Nacht.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

er ist der erste Spieler, der bei sechs (!) Weltmeisterschaften treffen konnte, absolvierte 233 Länderspiele, traf dort 146 Mal - und jetzt ist für einen der Größten der Geschichte Schluss. Zumindest bei Weltmeisterschaften. Nach der knappen Last-Minute-Niederlage der Portugiesen gegen Spanien verabschiedet sich der 41-jährige Superstar Cristiano Ronaldo von der WM-Bühne.

Begleitet wird er dabei vom bis dato letzten verbliebenen Turnier-Gastgeber USA. Die starteten gegen Belgien mit ihrem eigentlich rot-gesperrten Stürmer Folarin Balogun, der nach einem Anruf Trumps aber plötzlich doch spielen durfte. Genützt hat das nicht viel: Belgien gewann 4:1. Das war die WM-Nacht:

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Das ist in der Nacht passiert

Im Jahr 2024 zerstörte Mikel Merino mit seinem Tor die deutschen Titelträume bei der Heim-EM. Dieses Mal musste Portugal leiden: Im Achtelfinale beendete Mikel Merino mit seinem Treffer zum 1:0 für Spanien die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo und schoss "La Furia Roja" ins Viertelfinale.

Spanien gewinnt das Achtelfinale gegen Portugal in der Nachspielzeit mit 1:0. Besonders bitter für Cristiano Ronaldo, dessen letzte WM-Titelträume damit geplatzt sein dürften. 06.07.2026 | 8:59 min

Auch der dritte Gastgeber hat sich aus dem Turnier verabschiedet: Die USA zeigten die schwächste Vorstellung der WM und schieden gegen sehr gut aufgelegte Belgier aus. Der belgische Trainer Rudi Garcia traf erneut viele richtige Entscheidungen.

Aufgrund der "Causa Balogun" wurde die Partie der USA gegen Belgien schon im Vorfeld zum Politikum. Schaffen die Co-Gastgeber mit ihrem Torjäger den Sprung ins Viertelfinale? 07.07.2026 | 8:45 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Sowohl Argentinien als auch Ägypten sicherten sich ihr Ticket für das Achtelfinale auf dramatische Art und Weise. Der amtierende Weltmeister um Lionel Messi konnte sich in einer mitreißenden Partie erst in der Verlängerung gegen den WM-Debütanten Kap Verde durchsetzen.

Die Ägypter um Mohamed Salah setzten sich im Elfmeterschießen gegen Australien durch und gewannen damit erstmals ein K.o.-Spiel bei einer WM. Nachdem es zunächst Sorgen gab, ob Messi für das Spiel fit sein wird, nun steht fest, dass dem Aufeinandertreffen der Ausnahmekönner nichts im Wege steht.

Die Schweiz und Kolumbien zeigten in ihren jeweiligen Spielen im Sechzehntelfinale souveräne Leistungen. Beide Mannschaften sicherten sich verdientermaßen den Einzug in die nächste Runde.

Bei den "Eidgenossen" dürfte wieder vieles von Johan Manzambi abhängen, bei "Los Cafeteros" steht Luis Diaz im Fokus.

Unsere Analyse

Die FIFA hat die Rot-Sperre gegen den US-Stürmer Folarin Balogun aufgehoben. Wie es dazu gekommen ist und was das für den Fußball bedeutet, analysiert ZDF-Autor Christoph Schneider:

Hingucker der Nacht

Das Aus von Portugal im Achtelfinale gegen Spanien bedeutete gleichzeitig den Abschied von Cristiano Ronaldo auf der WM-Bühne.

Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Pokal wird für immer unerfüllt bleiben. Mit Portugals Aus gegen Spanien endet die außergewöhnliche WM-Karriere einer Fußball-Legende. 07.07.2026 | 0:14 min

Zitat des Tages

Dann brauchen wir auch keinen Fußball mehr zu spielen. „ ZDF-Experte Per Mertesacker über die umstrittene Aufhebung der Sperre des US-Stürmers Balogun

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion