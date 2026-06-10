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Fußball-WM 2026: DFB bezieht Quartier in Winston-Salem

XXL-Hotelkomplex in North Carolina:Hier wohnt und trainiert das DFB-Team

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Das DFB-Team hat sein Hotel in Winston-Salem bezogen - nur zehn Minuten entfernt von ihrem Trainingsgelände. Wie wohnt und trainiert die Nationalmannschaft?

Instagram-Thumbnail, Jonathan Tah und Jamie Leweling beim DFB-Training

Das DFB-Team hat sein Hotel in Winston-Salem bezogen - nur zehn Minuten entfernt von ihrem Trainingsgelände. Wie wohnt und trainiert die Nationalmannschaft?

10.06.2026 | 0:49 min
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 10. Juni 2026 im Beitrag "Fußball-WM 2026: Hier wohnt und trainiert das DFB-Team".
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