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René Adler im MoMa:Rote-Karte-Skandal "das i-Tüpfelchen"
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ZDF-Experte René Adler über die von der FIFA aufgehobene Rot-Sperre von US-Spieler Balogun.
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