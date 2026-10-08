Ironman 2026: Patrick Lange und sein letzter Kampf auf Hawaii

Patrick Lange steht vor seinem letzten Hawaii-Rennen. Doch der 40-Jährige will nicht Abschied nehmen, sondern noch einmal angreifen.

2017, 2018 und 2024 konnte Patrick Lange die legendäre Ironman-WM gewinnen. (Archivbild 2017) Quelle: Thierry Deketelaere / ZUMA Wire / dpa

Noch einmal Ali’i Drive. Noch einmal die sengende Hitze von Hawaii. Noch einmal dieser Ort, der für Patrick Lange über Jahre Sehnsuchtsort, Bühne und Zuhause zugleich war.

Wenn der 40-Jährige am Samstag bei der Ironman-WM in Kona (ab 18:10 Uhr im ZDF-Livestream) an der Startlinie steht, wird es sein letzter Auftritt bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii sein.

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Noch einmal "einen raushauen"

Eigentlich könnte der deutsche Triathlet längst in Abschiedsstimmung sein. Immer wieder wird er darauf angesprochen, dass dies nun das letzte Mal sei. "Ehrlich gesagt ist das ganz so richtig in meinem Kopf nicht drinnen gerade", sagt er im ZDF-Interview.

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Statt zurückzublicken, schaut Lange nach vorn. "Ich versuche mich auf das Rennen zu fokussieren und möchte hier noch mal richtig einen raushauen."

Patrick Lange und die letzte Chance auf den Hawaii-Titel

Das klingt nicht nach einem Mann, der sich langsam von Hawaii verabschieden möchte. Es klingt nach einem, der noch etwas vorhat. Dreimal hat Lange die WM auf Hawaii bereits gewonnen. Nun bietet sich die letzte Gelegenheit für den vierten Titel.

Lange weiß um die Dimension dieser Möglichkeit.

Ich bin mir der historischen Chance bewusst, die da auf dem Tisch gerade liegt, und ich werde alles versuchen, sie zu nehmen. „ Patrick Lange

Dabei spricht einiges gegen ihn. Lange ist 40, die Konkurrenz teilweise 15 Jahre jünger. Die Leistungsdichte sei im Vergleich zu vor zehn Jahren noch einmal deutlich gestiegen. Die jungen Athleten drücken schon auf den ersten Kilometern gewaltig aufs Tempo. Lange weiß deshalb genau, was er tun muss: Er darf den Anschluss nicht verlieren.

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So will Lange in Kona den vierten Sieg holen

Sein Plan ist simpel: Beim Schwimmen vorne dabei sein, auf dem Rad nicht jede Attacke mitgehen, Kräfte sparen und sich nicht überhitzen. Denn irgendwann wird das Rennen in sein Terrain kommen: beim Marathon, in der brutalen Hitze von Hawaii. "Da schlägt dann meine Stunde hoffentlich", sagt Lange.

Dort, wo die Luft steht und die Sonne auf die Athleten herunterbrennt, will er die Konkurrenten wieder einsammeln. Dass das funktionieren kann, hat er schon bewiesen. 2024 kam Lange als Vierter aus dem Wasser und legte damit den Grundstein für seinen späteren Sieg. Auch diesmal will er von Beginn an in Schlagdistanz bleiben, um hintenraus zuzuschlagen.

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Dabei ist Lange sechs Kilogramm schwerer als bei seinem ersten Hawaii-Auftritt 2016 - und nach eigener Einschätzung deutlich leistungsfähiger. In zehn Jahren habe sich in der Trainingswissenschaft, der Ernährung und beim Material enorm viel verändert. Lange selbst musste sich dabei immer wieder neu erfinden.

Warum Patrick Lange heute stärker ist als 2016

Genau das ist seine größte Stärke geworden. Er habe immer wieder den Mut gehabt, ein bereits gut funktionierendes System "komplett über den Haufen zu werfen", um mit der Zeit zu gehen. 2026 stehe deshalb "mit Sicherheit die beste Version" seiner selbst am Start. Nur eines fehlt dieser Version: Der Patrick Lange von 2016 sei weniger erfahren gewesen, dafür "umso wilder".

Jetzt versucht er, beides miteinander zu verbinden: körperliche Fitness und zehn Jahre Erfahrung. Und dann ist da noch eine ganz persönliche Verbindung. 2020 starb Langes Mutter an Krebs. Auf ihrem Sterbebett gab sie ihrem Sohn einen Wunsch mit: Sie wollte, dass er dieses Rennen noch einmal gewinnt. Als Lange 2024 auf Hawaii zu seinem dritten Triumph unterwegs war, habe er seine Mutter in einer einsamen Bucht plötzlich wieder ganz nah bei sich gespürt. "Sie ist einfach da gewesen und hat mich gepusht", erzählt er.

Nun kommt Lange ein letztes Mal nach Kona. Noch aber ist es nicht die Zeit für den Abschied, noch schlägt in ihm das Wettkämpferherz. Und daher will er nicht einfach Tschüss sagen. Er will noch einmal alles raushauen.

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