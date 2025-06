Vor Spiel gegen DFB-Elf: Frankreichs Abwehr-Angriff-Dysbalance

Am Donnerstag, beim spektakulären 4:5 des französischen Nationalteams im Halbfinale der Nations League gegen Spanien, wurde deutlich, dass Luis de la Fuente mit einer Einschätzung daneben lag. Spaniens Trainer warnte vor dem Match, "dass die Franzosen über unglaubliche Ressourcen verfügen, mit denen sie drei oder vier Topteams bilden können". Der Abend von Stuttgart aber zeigte, dass diese Aussage in Bezug auf die Defensive nicht haltbar ist.

Welch ein Torspektakel: Spaniens Jungstars um Lamine Yamal versetzen die Franzosen mit dem 5:1 zunächst in einen Schockzustand. Am Ende kommt die Equipe Tricolore aber noch auf 5:4 heran.

Es fehlt an Alternativen für die Defensive

Die aus Verletzungsgründen um 75 Prozent umgebaute Viererkette wies erhebliche Mängel auf. Frankreichs Coach Didier Deschamps hatte in den beiden vorangegangenen Jahren vor allem auf das in Stuttgart fehlende eingespielte Trio William Saliba, Dayot Upamecano und Jules Koundé gesetzt.

Angesichts der seltsam fragilen Verteidigung wirkte Deschamps am Spielfeldrand bisweilen so, als könne er nicht glauben, dass sich sein klassischer Lehrsatz "Defensive first" gerade auflöst.

Frankreichs fabelhafte Offensive

Wiedersehen mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard

Es ist davon auszugehen, dass er gegen das Team von Julian Nagelsmann viel rotieren wird, vor allem in der Abwehr. Die ehemaligen Bayern-Spieler Lucas Hernandez und Benjamin Pavard könnten in die Innenverteidigung rücken, links dürfte der erfahrene Lucas Digne verteidigen und rechts der nach seiner Einwechslung gegen Spanien überzeugende Malo Gusto.

In der Offensive fällt der in dieser Saison bisher überragende Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel am Sonntag aus.